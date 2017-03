Fukušima: Sodišče za jedrsko nesrečo obsodilo državo

V sklopu olimpijskih iger v Tokiu leta 2020 naj bi Fukušima gostila tekme bejzbola in softbola

17. marec 2017 ob 16:18,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 17:46

Tokio - MMC RTV SLO/STA

Japonsko sodišče je japonsko državo in upravitelja elektrarne, podjetje Tepco, obsodilo za jedrsko nesrečo v jedrski elektrarni v Fukušimi marca 2011.

Sodišče je odločilo, da sta japonska država in elektroenergetsko podjetje Tepco kriva malomarnosti. Skupaj bosta morala plačati za 38,6 milijona jenov oziroma 316.000 evrov odškodnine. To je sicer manj od zahtevanih 1,5 milijarde jenov oziroma okoli 12 milijonov evrov, saj je sodišče ugodilo 62 izmed 137 sodb ljudi, ki so bili ob nesreči evakuirani.

Jedrski nesreči bi se lahko izognili, če bi vlada upravitelju naložila sprejem preventivnih ukrepov, je ugotovilo sodišče.

Odločitev ne bo vplivala na vladno naklonjenost jedrski energiji, je poudaril tiskovni predstavnik japonske vlade Jošihide Suga. Iz podjetja Tepco so sporočili, da morajo pred odločitvijo o morebitni pritožbi še preučiti odločitev sodišča.

Šest let od katastrofe

Prejšnji teden je minilo šest let od katastrofalnega potresa in cunamija, ki je povzročil najhujšo jedrsko katastrofo po Černobilu leta 1986. Katastrofa je zahtevala okoli 18.500 smrtnih žrtev, več kot 12.000 ljudi se še vedno ni vrnilo na svoje domove in še vedno živi v zasilnih prebivališčih. Zaradi duševnih posledic je zbolelo ali umrlo več kot 3.500 ljudi.

V jedrski elektrarni v Fukušimi sta potres in cunami povzročila izpad električne energije, ki je poganjala hladilni sistem, zaradi česar se je stalila sredica in se je zgodil izpust radioaktivnih snovi v okolje. Sanacija poškodovane jedrske elektrarne naj bi trajala več desetletij.

Fukušima del olimpijskih iger leta 2020

Predsednik organizacijskega odbora za olimpijske igre v Tokiu 2020 Joširo Mori je medtem dejal, da bo Fukušima v sklopu olimpijskih iger gostila tekme bejzbola in softbola, poroča BBC.

J. R.