Generalna skupščina ZN-a: Trump nad "odpadniška režima" Irana in Severne Koreje

Guterres: Prioriteta ZN-a je boj proti jedrskemu orožju

19. september 2017 ob 16:58,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 18:10

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku poteka 72. generalna skupščina Združenih narodov. Generalni sekretar Antonio Guterres je poudaril, da sta največja izziva današnjega sveta neenakost in podnebne spremembe.

Kot prednostno nalogo ZN-a je Guterres navedel jedrsko razoroževanje, naglasil je še nujnost boja proti terorizmu, razrešitev vojne krize v Siriji, Jemnu, Južnem Sudanu in Afganistanu ter izraelsko-palestinskega konflikta, poroča Guardian.

Poudaril je tudi zavezanost boju proti podnebnim spremembam in se dotaknil tematike prebežništva: "Migracije bi morale biti možnost, ne potreba."

Za Guterresem je na oder stopil predsednik 72. zasedanja Miroslav Lajčak. "Preveč časa in preveč denarja zapravljamo za ukrepe po konfliktih, namesto da bi jih preprečevali," je nagovoril zbrane.

Ameriški predsednik Donald Trump je po brazilskem kolegu Michelu Temerju, ki je pozval proti rasizmu in ksenofobiji, kot drugi predsednik nagovoril zbrane na 72. generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku.

Trump: "Ameriško gospodarstvo na najvišji točki"

Najprej je izrazil sožalje žrtvam nedavnih vremenskih ujm, nato pa je dejal, da je ameriško gospodarstvo na najvišji točki vseh časov. Dodal je, da bo ameriška vojska kmalu najmočnejša v vsej svoji zgodovini, in poudaril, da bo vedno postavljal Ameriko na prvo mesto, ter preostale predsednike pozval, naj enako storijo za svoje države.

ZN je pozval, naj se združijo proti "odpadniškim režimom", ki podpirajo terorizem in tako ogrožajo druge države. Avtoritarne režime je obtožil rušenja zavezništev, ki "tlakujejo boj v svobodo".

Ostro proti Severni Koreji in Iranu

Za voditelja Severne Koreje Kim Džong Una je dejal, da je na samomorilski misiji zase in za svoj režim. "Če bodo ZDA prisiljene braniti sebe ali svoje zaveznice, ne bomo imeli druge izbire kot popolnoma uničiti Severno Korejo," je zagrozil Trump.

Svoje kritike je uperil tudi proti Iranu, ki je po njegovem mnenju "skorumpirana diktatura", jedrski sporazum z državo pa je označil za sramoto za ZDA, še poroča Guardian.

Netanjahu pohvalil Trumpa

Novinarji NBC-ja, France 24 in drugih medijev so v tvitih sporočili, da Trump v svojem 41-minutnem govoru - čeprav je dolžina govora omejena na 15 minut - ni niti omenil nekaterih ključnih točk zasedanja: krize v Mjanmaru, podnebnih sprememb in izraelsko-palestinskega konflikta.

"V več kot 30 letih v ZN-u še nikoli nisem slišal tako pogumnega in jasnega govora. Predsednik Trump je povedal resnico o prežečih svetovnih nevarnostih ter pozval k odločnemu reševanju teh za zagotovitev prihodnosti človeštva," je iz Jeruzalema medtem Trumpov govor pohvalil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Cerar v četrtek

Slovenski premier Miro Cerar bo na generalni skupščini Združenih narodov nastopil v četrtek.

J. R.