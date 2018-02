Gerry Adams po 34 letih vodenje Sinn Feina prepustil Mary Lou McDonald

Stranka pod novo voditeljico pričakuje več podpore

10. februar 2018 ob 20:08

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Dolgoletni vodja irske republikanske stranke Sinn Fein Gerry Adams je po več kot 34 letih odstopil s položaja. Vodenje stranke, ki deluje na Irskem in Severnem Irskem, je prepustil dosedanji namestnici Mary Lou McDonald.

McDonaldovo so za naslednico 69-letnega Adamsa uradno potrdili na današnjem kongresu stranke v Dublinu pred okoli dva tisoč delegati. V prvem govoru po potrditvi na položaj se je 48-letnica zavzela za enotnost Irske. "Naš namen je zmagati na volitvah, okrepiti našo politično moč, uresničiti prizadevanja, da bi bili v vladi na severnem in južnem delu otoka, in nazadnje doseči enotnost Irske," je poudarila.

Vlogo podpredsednice stranke je prevzela Michelle O'Neill, predsednica stranke na Severnem Irskem, poroča Guardian.

Adams zanika, da bi bil član Irske republikanske armade (Ira), a za številne velja kot obraz krvavega boja te organizacije proti britanskim oblastem, ki se je končal z velikonočnim mirovnim sporazumom leta 1998. Adams je med najzaslužnejšimi za to, da se je nekdanje politično krilo Ire reformiralo v politično stranko na celotnem irskem otoku.

Sinn Fein je od leta 2007 v vladajoči koaliciji na Severnem Irskem, nikoli pa še ni vladal na Irskem, kjer je tretja najmočnejša stranka. Z McDonaldovo na čelu bi se lahko v vladajočo koalicijo na Irskem prebila na naslednjih volitvah, ki bodo predvidoma v prihodnjih 12 mesecih.

Ankete po menjavi vodstva predvidevajo več podpore

Glede na nedavne ankete bi neodločeni volivci raje glasovali za Sinn Fein pod vodstvom McDonaldove kot pod vodstvom Adamsa. "Nova vodja bo prevzela drugačno vlogo. Nekateri sovražijo Adamsa in upajo, da bo Mary Lou v stranko pripeljala bolj nevtralne člane," je dejal član stranke Michael Gallagher.

J. R.