Gina Haspel kljub spornim metodam zasliševanja potrjena za direktorico Cie

Gina Haspel nadzirala sporni program zasliševanja

18. maj 2018 ob 07:20

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški senat je potrdil Gino Haspel za novo direktorico državne obveščevalne agencije Cie kljub njeni vlogi v tajnem programu agencije zasliševanja in mučenja terorističnih osumljencev.

Senatorji so Gino Haspel potrdili s 54 glasovi za in 45 proti, pri čemer so bili strankarsko močno razdeljeni prav zaradi mučilnih taktik, uvedenih v Cii med predsednikovanjem Georgea W. Busha. Haspelova, veteranska uslužbenka Cie s 33-letnim stažem pri agenciji, je namreč po napadih 11. septembra nadzirala t. i. črno lokacijo na Tajskem.

61-letna Haspelova je postala sploh prva ženska na čelu Cie, na tem mestu pa je zamenjala Mika Pompea, ki ga je predsednik Donald Trump prejšnji mesec imenoval za novega zunanjega ministra ZDA.

Imenovanju Haspelove je sicer med drugim nasprotoval tudi republikanski senator John McCain, ki je bil sam v petletnem ujetništvu med vietnamsko vojno mučen.

Bi se uprla predsedniku?

Haspelova je bila kljub temu potrjena, saj je zanjo glasovalo tudi šest demokratov, med drugim senator iz Virginije Mark Warner, ki je dejal, da mu je Haspelova dejala, da se Cia nikdar ne bi smela zateči k spornim zasliševalskim taktikam in mu zatrdila, da sama ne bo nikdar avtorizirala omenjenih taktik, tudi če bi predsednik to od nje zahteval.

"Verjamem, da je Haspelova oseba, ki se lahko in se bo postavila po robu predsedniku, če ji bo ta ukazal kaj nezakonitega ali amoralnega, kot je vrnitev k mučenju," je dejal Warner v govoru pred glasovanjem. Trump se je sicer pred časom izrekel za ponovno uvedbo mučilnih zasliševalskih taktik, ki jih je uradno prepovedal njegov predhodnik Barack Obama.

Dva republikanca proti Haspelovi

Proti Haspelovi sta glasovala dva republikanska senatorja, Jeff Flake in Rand Paul (81-letni McCain je bil zaradi možganskega tumorja odsoten), kar pomeni, da Trumpova kandidatka brez podpore demokratov ne bi bila potrjena, navaja BBC.

Republikanski predsednik senatnega obveščevalnega odbora Richard Burr je dejal, da bo potrditev ženske na čelu Cie poslala pomembno sporočilo. "Morda ni mogoče izmeriti pomena tega prelomnega dosežka, vem pa, da bo poslalo signal aktualnemu trgu dela in trgu dela prihodnosti, da bo življenjska predanost agenciji nagrajena," je dejal.

Haspelova je večji del svoje kariere pri Cii preživela kot agentka pod krinko. Leta 2002 je bila izbrana za vodenje t. i. črne lokacije na Tajskem, kjer so uporabljali krute zasliševalske taktike, ki jih je senat v svojem poročilu označil za mučenje.

Tako so, denimo, enega od osumljencev, Abda Al Rahima Al Naširija, med drugim pod nadzorom Haspelove mučili z izpostavljanjem ekstremnim temperaturam, s kratenjem spanca, goloto, zapiranjem v majhno škatlo in butanjem ob steno. Tri leta pozneje je Haspelova ukazala uničenje 92 videokaset z obremenilnimi posnetki njegovega mučenja.

Po napadih 11. septembra so ZDA mučile najmanj 119 osumljencev.

K. S.