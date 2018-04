Senat pričakovano potrdil Pompea

Na položaj direktorice Cie prihaja Gina Haspel

26. april 2018 ob 22:51

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški senat je s 57 glasovi za in 42 proti potrdil nekdanjega kongresnika in direktorja Cie Mika Pompea za novega državnega sekretarja ZDA, kamor prihaja namesto naftnega direktorja Rexa Tillersona, ki ga je predsednik Donald Trump po letu dni vodenja ameriške diplomacije odpustil.

Izid glasovanja na koncu niti ni bil tako katastrofalen, kot se je pričakovalo, saj se je kar nekaj demokratov ustrašilo jesenskih volitev in je glasovalo za Pompeovo potrditev, da se ne bi izpostavili kritikam o škodovanju nacionalni varnosti ZDA v ključnem trenutku pred napovedanimi pogajanji Trumpa in predsednika Severne Koreje Kim Džong Una.

Pompeo je na položaj nato že prisegel, iz State Departmenta pa so sporočili, da bo vodil ameriško delegacijo na petkovem zasedanju zunanjih ministrov držav članic zveze Nato v Bruslju. Nato bo obiskal Izrael, Jordanijo in Savdsko Arabijo.

Trump je v izjavi sporočil, da bo za ZDA "v tem kritičnem času v zgodovini" neverjetna pridobitev, da bo State Department vodil domoljub Pompeo, človek z velikanskim talentom, energijo in umom. "Vedno bo postavil interese ZDA na prvo mesto. Ima moje zaupanje. Ima mojo podporo," je sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pompeo druge vrste človek kot Tillerson

Trump s Tillersonom ni imel najboljših odnosov in je državnega sekretarja v javnosti večkrat popravljal, tako da ne zavezniki niti nasprotniki niso vedeli, ali lahko šefa State Departmenta jemljejo resno. Odpustil ga je letos preko Twitterja ob koncu Tillersonove velike afriške turneje, kar je voditeljem afriških držav poslalo sporočilo, koliko pomenijo njihovi dogovori s Tillersonom.

Pompeo je druge vrste človek kot Tillerson, kar je nakazal s spremembo mnenj o zunanji politiki, da je prišel na Trumpovo linijo. Med drugim je zdaj prepričan, da je bila iraška vojna leta 2003, ki jo je podpiral, velika napaka. Trumpu se je prikupil kot direktor Cie, ki mu je v Ovalni pisarni redno poročal o vprašanjih nacionalne varnosti in sta vzpostavila pristne stike.

Tillerson je med drugim opozarjal Trumpa, naj ne zapusti iranskega jedrskega sporazuma in pariškega podnebnega sporazuma. Prizadeval si je za diplomatsko iskanje rešitve problema jedrske Severne Koreje, pri čemer ga je Trump najprej javno osmešil, zdaj pa načrtovano srečanje s Kimom hvali kot svoj veliki dosežek.

Pompeo se je naučil tega, kar bi se morali v bistvu vsi ameriški zavezniki in nasprotniki. In sicer, da izjave Trumpovih ministrov in članov vlade ne pomenijo veliko, dokler jih ne potrdi predsednik.

Pompeo je okoli velike noči odpotoval v Pjongjang in se s Kimom srečal na skrivaj, kar je malce razburilo nekatere senatorje, vendar je večina ostala pragmatična, saj se vrh Trumpa s Kimom, kot kaže, res bliža in je treba delati na zadevah. Poleg tega se jih nekaj sooča s težavo ponovne izvolitve v državah, kjer Trump ni izrazito nepriljubljen.

Velja za jastreba

Trump bo imel zdaj okrog sebe nacionalno-varnostne svetovalce, od katerih bo najbolj "mirovniški" general, ki si je skozi kariero prislužil vzdevek "pobesneli pes" (Mad Dog). Obrambni minister James Mattis je po poročanju ameriških medijev do zdaj že nekajkrat preprečil oborožene spopade z Iranom.

Pompeo velja za jastreba, novi svetovalec za nacionalno varnost John Bolton že leta zahteva bombardiranje Irana in tudi Severne Koreje, čeprav se je glede slednje zdaj unesel in kot je včasih kritiziral že samo idejo možnosti pogovora med voditeljema ZDA in Severne Koreje, zdaj to na vsa usta hvali.

Namesto Pompea na položaj direktorice Cie prihaja profesionalka vohunske agencije Gina Haspel, ki ni imela nobenih težav z uničevanjem dokazov o mučenju terorističnih osumljencev oziroma pred tem vodenja tajnih zaporov Cie, kjer so mučenja opravljali.

Trump je že med kampanjo govoril, da bi bilo treba s teroristi ravnati še hujše in predlagal pobijanje njihovih družin. Proti Haspelovi je pred kratkim odprto pismo objavilo več kot 100 upokojenih generalov ZDA, vendar pa takšni pozivi v času sedanje vlade ne pomenijo veliko.

M. R.