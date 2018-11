Gruevski na Madžarsko pobegnil prek Albanije in Črne gore

Makedonija zahteva izročitev Gruevskega

15. november 2018 ob 14:01,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 21:21

Skopje,Tirana,Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski iz Makedonije na Madžarsko ni pobegnil le prek Albanije, ampak tudi Črne gore. Albanijo je zapustil v madžarskem diplomatskem avtomobilu.

Gruevski je v nedeljo, 11. novembra, nekaj čez 19. uro zapustil ozemlje Albanije na mejnem prehodu Hani i Hotit na meji s Črno goro, v bližini Skadarskega jezera, je po poročanju medijev v Tirani sporočil tiskovni predstavnik albanske policije.

Gruevski, ki je bil makedonski premier med letoma 2006 in 2016, je bil potnik v "vozilu madžarskega veleposlaništva v Tirani, z registrsko tablico CD 1013A," je sporočila policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so dodali, Interpol zanj takrat še ni izdal tiralice, tako da tehnično ni bil iskana oseba. Mednarodna tiralica je bila izdana dva dni kasneje, 13. novembra, so sporočili po poročanju portala Balkaninsight.

V kabinetu madžarskega premierja Viktorja Orbana so v sredo potrdili, da je Gruevski pri pristojnih madžarskih organih že vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca.

Srbski časopis Politika je sicer poročal, da je Gruevski iz Makedonije v Albanijo vstopil ponoči z lažnim potnim listom, iz Tirane pa naj bi zjutraj odletel v Budimpešto z letalom madžarske letalske družbe Malev.

Srbski portal raskrinkavanje.rs, projekt portala Krik, ki se ukvarja z raziskovalnim novinarstvom, pa je nato poročal, da je družba Malev bankrotirala februarja leta 2012 in da od takrat ni opravljala nikakršnih poletov, zato ni bilo jasno, kako je Gruevski odšel iz Tirane.

Moral bi v zapor za dve leti

Nekdanji makedonski premier bi moral prejšnji teden začeti prestajanje dveletne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja pri nakupu službenega luksuznega mercedesa v vrednosti kar 600.000 evrov. Vozilo naj bi skrivoma leta 2012 kupili s proračunskimi sredstvi za namen njegove osebne uporabe. Priporni nalog za Gruevskega je začel veljati v času, ko je prispel v Budimpešto.

Skopje je od Budimpešte že uradno zahtevalo izročitev Gruevskega.

Fidesz: Gruevskega preganjajo

Glede na to, da je bil Gruevski premier Makedonije deset let, so mu madžarske oblasti "iz varnostnih razlogov" dovolili, da prošnjo vloži in da se ga zasliši na sedežu urada za priseljevanje in azil v Budimpešti.

Iz madžarske vladajoče Orbanove stranke Fidesz pa so ob tem sporočili, da Gruevskega v Makedoniji politično preganjajo. "Na Madžarskem je politik zaprosil za azil, saj ga v tem trenutku preganja in ogroža leva vlada, ki je pod vplivom ameriškega milijarderja Georgea Sorosa," je v sredo v Budimpešti dejal tiskovni predstavnik stranke Balasz Hidveghi.

Zaev zahteva izročitev

Makedonski premier Zoran Zaev pričakuje, da bo Madžarska Gruevskega izročila nazaj makedonskemu pravosodju. Madžarske oblasti so medtem sporočile, da bodo izvedle postopek preverjanja prošnje Gruevskega, hkrati pa so v Budimpešti zatrdili, da ne želijo poslabšati odnosov s Skopjem.

"Pričakujemo, da bo Madžarska dokazala, da ne bo ščitila kriminalcev, ki so škodovali državljanom Makedonije. Kako bi me, države kandidatke, bile še motivirane, če bi članica EU-ja postala zatočišče za kriminalce in ne bi več spoštovala mednarodnega prava," se je vprašal Zaev in dodal, da je Makedonija odprla preiskavo, kako je Gruevski sploh lahko zapustil državo.

Budimpešta je zagotovila, da se nikakor ne želi vmešavati v notranje zadeve suverene države: "Presojo prošnje nekdanjega makedonskega premierja za azil jemljemo zgolj kot pravno vprašanje". Kot navaja agencija Mia, bi sicer na Madžarskem postopek preverjanja prošnje Gruevskega lahko trajal nekje do 90 dni.

Prisilni odstop

Gruevski, nekdanji vodja zdaj glavne opozicijske stranke, konservativne VMRO-DPMNE, vztraja, da gre pri tem in drugih sodnih postopkih, ki potekajo proti njemu, za politično motivirane procese. Leta 2016 je bil sicer po skoraj desetih letih vodenja vlade prisiljen odstopiti, ko je prišlo na dan, da je njegova vlada sistematično prisluškovala številnim političnim nasprotnikom in novinarjem. Makedonski mediji poročajo, da so v Makedoniji danes prijeli nekdanja kolega Gruevskega v vladi, nekdanjega ministra za promet Mileta Janakieskega in nekdanjega generalnega sekretarja vlade Kirila Bozinovskega. Sodišče v Skopju jima je odredilo 30-dnevni pripor na zahtevo posebnega tožilstva, da med preiskavo "hujšega kaznivega dejanja" ne bi pobegnila iz države.

K. Št., B. V.