Honduraška opozicija zahteva ali ponovno štetje glasov ali ponovne volitve

Volilna komisija še vedno ni razglasila zmagovalca

6. december 2017 ob 10:08

Tegucigalpa - MMC RTV SLO, Reuters

Opozicija v Hondurasu zahteva ponovne volitve, če oblasti ne bodo privolile v ponovno štetje glasov predsedniških volitev, ki so bile izvedene 26. novembra, zmagovalec pa še vedno ni znan.

Nekdanji televizijski zvezdnik Salvador Nasralla je po prvih objavljenih izidih volitev razglasil zmago nad zdajšnjim predsednikom Juanom Orlandom Hernandezom, a so poznejši izidi, vmes so štetje glasov prekinili, pokazali, da je največ glasov osvojil Hernandez.

Volilna komisija sicer še vedno ni razglasila zmagovalca volitev. Spor med kandidatoma je izzval nasilne proteste, ki so terjali tudi smrtne žrtve, oblasti pa so ponoči uvedle tudi policijsko uro.

Nasralla je v torek pozval, naj volilna komisija ponovno prešteje glasovnice. "Če se s tem ne strinjate, potem izvedimo še en krog med Hernandezom in mano," je na Twitterju zapisal Nasralla.

Nekdanji predsednik Manuel Zelaya, ki je odšel s položaja po udaru leta 2009, podpira Nasrallo. Po njegovih besedah opozicija zahteva ponovno štetje v celoti ali pa naj zakonodajalci prižgejo zeleno luč za drugi krog. Hernandez, ki ga ZDA hvalijo zaradi njegovega učinkovitega boja z nasiljem med uličnimi tolpami, je v torek namignil, da bi njegova stranka lahko privolila v ponovno štetje glasov. "Odprti smo za preverjanje, da se opravi en, dva, trije, kolikor pregledov bo pač potrebnih," je dejal. "Govorijo o okoli 5.000 voliščih, kar ni problem, toda to mora biti narejeno v skladu s postopki, ki jih predvideva honduraško pravo." Hernandez ta teden ni več govoril o zmagi, je pa v torek dejal, da bo "kmalu čas za praznovanje".

Oblasti so več kot teden dni preštevale glasove na volitvah, ki so jih po mnenju Organizacije ameriških držav zaznamovale nepravilnosti in napake. Po okoli polovice preštetih glasov je bil v vodstvu Nasralla, a je v četrtek po 95 odstotkih preštetih glasov z 42,92 odstotka vodstvo prevzel Hernandez, Nasralla je prejel 41,42 odstotka glasov. Volilna komisija ni razglasila uradnega zmagovalca, sporočila je, da je Hernandez prejel 1,6 odstotka več glasov kot Nasralla.

Nasralla je potem Hernandeza obtožil volilne prevare in svoje privržence pozval na ulice, demonstracije pa so se sprevrgle v nasilne proteste, zaradi katerih je vlada vojski in policija podelila dodatna pooblastila.

K. T.