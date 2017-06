Hrvaška: HDZ se je na lokalnih volitvah potrdil kot najmočnejša stranka

Afere niso usodno vplivale na kandidate

5. junij 2017 ob 15:41

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Po drugem krogu lokalnih volitev na Hrvaškem je relativna zmagovalka največja stranka HDZ. Po pridobitvi mandatov za vodenje večine hrvaških županij, mest in občin bo morala čim prej potrditi parlamentarno večino za vodenje vlade.

Hrvaški premier in predsednik HDZ-ja Andrej Plenković je po objavi rezultatov drugega kroga lokalnih volitev v nedeljo zvečer nekaj minut našteval enote regionalne in lokalne samouprave, v katerih je zmagala njegova stranka. HDZ je dobil mandat za vodenje 12 od 20 hrvaških županij, 62 od 127 mest in 204 od 428 občin, kar je nekoliko več, kot pred štirimi leti. Najmočnejši je v Dalmaciji in Slavoniji, medtem ko je opozicija ohranila oblast na severozahodu države ter v Primorju in Istri.

Za Plenkovića je eden ključnih uspehov zmaga njegovega kandidata Andra Krstulovića Opare v Splitu, s čimer je HDZ dobil vsaj enega izmed štirih največjih hrvaških mest po polomijah v prvem krogu na županskih volitvah v Zagrebu in na Reki. V HDZ-ju bodo zagotovo analizirali, zakaj so izgubili župana v svojih trdnjavah Gospić in Knin, zadovoljni pa so, da so zmagali v Metkoviću, iz katerega je Most začel svoj pohod na hrvaško politično sceno.

Socialdemokrati so prejeli precej manjšo podporo. Volilni izidi so potrdili krizo vodstva v SDP-ju, kjer so začeli iskati odgovornost za slabe rezultate tudi pri predsedniku stranke Davorju Bernardiću.

Most ni osvojil nobene županije ali mesta, je pa uspel dobiti več deset svetnikov v županijskih skupščinah v različnih delih države, kar so ocenili kot velik uspeh. Da so lahko resna konkurenca HDZ-ju, so pokazali zgolj v Dalmaciji, medtem ko bodo morali na prvih naslednjih parlamentarnih volitvah potrditi, ali bodo postali močna regionalna stranka ali se bodo lahko obdržali kot tretja politična stranka na Hrvaškem.

Zmage posameznih kandidatov v županijah, mestih in občinah sicer še ne pomenijo, da bodo tudi uspeli oblikovati oblast, ker njihove politične opcije niso vsepovsod pridobile večine v regionalnih in lokalnih skupščinah in svetih.

Bandiću kljub aferam spet uspelo

Kot kaže, različne afere niso vplivale na podporo določenim politikom, kar so pokazali nedeljski izidi v Zagrebu in Varaždinu. Župan glavnega mesta Milan Bandić je šestič zapored zmagal na županskih volitvah, kljub dvema nepravnomočnima obtožnicama za korupcijo ter vrsti afer, ki spremljajo njegovo županovanje. Premagal je levosredinsko kandidatko Anko Mrak Taritaš (HNS), ki je bila doslej najbližje uspehu proti nedotakljivemu zagrebškemu županu. Na koncu ji ni uspelo motivirati več volivcev in volivk za udeležbo v drugem krogu, izgubila pa naj bi tudi zato, ker so se pojavila ugibanja o podpori vrha njene stranke HDZ-jevi vladi.

V Varaždinu pa je v nedeljo prepričljivo zmagal nekdanji župan Ivan Čehok, proti kateremu potekajo sojenja za korupcijo iz časa minulega županovanja.

Plenković pozval "pogumne", naj ga podprejo

Predsednik vlade je v nedeljskem povolilnem nagovoru povedal, da bodo spet odprli nacionalne teme ter pozval vse "pogumne", naj podprejo njegovo vlado. Pričakovati je, da bo do konca tedna parlamentu predlagal nove ministre, potem ko je konec aprila odstavil štiri ministre Mosta. Če ne bo dobil večinske saborske podpore, bodo verjetno sledile predčasne parlamentarne volitve. V tem primeru bodo šli volivci in volivke na parlamentarne volitve tretjič v dveh letih.

B. V.