Lokalne volitve na Hrvaškem: Bandić za las ostaja župan Zagreba

Tesne bitke tudi v nekaterih drugih mestih

4. junij 2017 ob 20:04,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 21:17

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V drugem krogu lokalnih volitev na Hrvaškem sta bili daleč najtesnejši županski tekmi v Zagrebu in Splitu. Dolgoletni zagrebški župan Milan Bandić je za las zmagal pred tekmico Anko Mrak Taritaš (HNS), podobno kot Andro Krstulović Opara (HDZ) v Splitu pred nekdanjim splitskim županom Željkom Kerumom.

Bandić je prejel 51,7 odstotka glasov, Mrak Taritaševa pa 46 odstotkov. V Splitu je Krstulović Opara zmagal pred Kerumom za dva odstotka, je objavila hrvaška volilna komisija.

Z zmago lahko računa dolgoletni reški župan Vojko Obersnel, ki je zbral nekaj več kot 55 odstotkov glasov, potem ko so prišli podatki z več kot 60 odstotkov volišč na Reki. Neodvisni kandidat Hrvoje Burić je medtem prišel do skoraj 43 odstotkov glasov.

V Osijeku je najbližje zmagi dosedanji župan Osijeka in neodvisni kandidat Ivica Vrkić, ki ga podpirajo SDP in levosredinske stranke. Vrkić je dobil več kot 63 odstotkov glasov, kandidatka HDZ Ivana Šojat pa 33 odstotkov glasov, kažejo izidi po preštetih glasovih z dveh tretjin volišč v Osijeku. Zanimive volilne tekme potekajo tudi v nekaterih drugih hrvaških mestih, kot so Dubrovnik, Varaždin, Knin, Metković in Sisak.

V drugemu krogu lokalnih volitev je 2,8 milijona volivcev izbiralo več kot 160 vodilnih ljudi v županijah, mestih in občinah. Po podatkih državne volilne komisije je do 16.30 na volišča prišlo nekaj več kot 27 odstotkov volivcev, kar je nekoliko manj kot pred štirimi leti.

K. S.