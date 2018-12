Hrvaški predavatelj dva duhovnika obtožuje spolnega nadlegovanja

Nadškofija in policija sprožili preiskavo

6. december 2018 ob 18:46

Zagreb

Zagrebška nadškofija je sprožila preiskavo trditev 41-letnega modnega oblikovalca Marina Sovarja, ki je dva duhovnika obtožil spolnega nadlegovanja in poskusa posilstva leta 2005, ko je želel postati duhovnik.

Diplomirani grafik in modni oblikovalec ter predavatelj na eni zagrebških fakultet trdi, da je bil pred leti žrtev spolnega nasilja predstojnika enega izmed samostanov na severu Hrvaške, v katerem je živel kot podnajemnik, medtem ko je delal in čakal, da bi se odprlo mesto v semenišču.

Sovar je svojo zgodbo sprva predstavil zagrebškemu tedniku Globus. V sredo je bil zaslišan na medškofijskem cerkvenem sodišču v Zagrebu. Povedal je, da se je težko odločil za javne obtožbe, saj je predavatelj in ima otroka, vendar se ni mogel spraviti z obremenjujočimi dogodki iz preteklosti.

Kot je povedal, ga je predstojnik nekega večera nenadoma objel in poskusil poljubiti, a se mu je uspelo odmakniti. Zatem se je njun odnos poslabšal, čez nekaj časa pa je predstojnik Sovarju povedal, da ga želi spoznati "neki profesor", ki je na visokem položaju v Katoliški cerkvi v Zagrebu in naj bi bil navdušen nad oblekami, ki jih je Sovar šival za duhovnike.

Po drugem incidentu obupal nad duhovništvom

Visoki cerkveni dostojanstvenik iz Zagreba je nato povabil Sovarja na praznovanje svojega godu. Med dogodkom je Sovarja povabil v eno izmed spalnic, kjer ga je objel in poskusil poljubiti, ko se je večina gostov razšla, pa ga je začel ljubkovati in se skušal uleči nanj, je Sovar opisal za Globus. Duhovnika je ustavil in mu povedal, da ga je "napačno ocenil". Meni tudi, da mu je predstojnik vse skupaj podtaknil, saj je "dobro vedel, h komu ga pošilja". O vsem je še isti večer obvestil starše, obenem pa je obupal nad duhovniško službo.

V času po dogodku se je poročil in dobil otroka, a se je tudi že ločil. Duhovnika je prijavil tudi policiji. Zagrebška policija je v kratkem odzivu potrdila, da so prejeli Sovarjevo ovadbo in sprožili postopek. Podrobnosti kriminalistične preiskave niso želeli objaviti.

Nadškofija in policija preiskujeta navedbe

Tudi zagrebška nadškofija je sporočila, da ne morejo komentirati cerkvenopravnih postopkov glede ovadbe zaradi spolne zlorabe. Pojasnili so, da spoštujejo interes javnosti, a se sklicujejo na zaščito pravice do zasebnosti akterjev v postopku kot tudi na tajnost postopka. Cerkveno preiskavo Sovarjevih obtožb je na začetku novembra zahteval zagrebški nadškof, kardinal Josip Bozanić. Na sedežu Katoliške cerkve so dejali, da so izjave Sovarja "mučne in težke", a dodali, da je vse okoliščine treba preveriti.

Hrvaški mediji niso objavili identitete cerkvenega predstojnika, navajajo pa, da obtožba za poskus posilstva leti na donedavnega zagrebškega nadarbinarja Zvonimirja Kurečića. Visoki zagrebški duhovnik ni zanikal, da bi se srečal s Sovarjem, a česa več ni želel povedati, poroča Večernji list. Cerkveno sodišče Kurečića še ni zaslišalo.

Večernji list: Obračun med duhovniškimi klani

V zagrebških cerkvenih krogih celotni škandal neuradno vidijo kot obračun duhovniških klanov po epilogu afere z milijonskimi izgubami pri poslovanju s cerkvenimi zemljišči v Zagrebu, zaradi katerih je bil razpuščen celotni nadarbinarski zbor, vključno s Kurečićem, še poroča Večernji list.

J. R.