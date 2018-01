Indija: Gejevski princ odpira vrata svoje palače skupnosti LGBT

V Indiji so istospolni odnosi nezakoniti

13. januar 2018 ob 14:52

New Delhi - MMC RTV SLO, Reuters

Edini indijski princ, ki ne skriva svoje istospolne usmerjenosti, odpira vrata svoje palače lezbijkam, gejem, transspolnikom in drugim Indijcem, ki jih preganjajo zaradi njihove spolne usmerjenosti.

Princ Manvendra Singh Gohil, prestolonaslednik v Rajpipli v zahodni indijski zvezni državi Gudžarat, je ob tem dejal, da je še posebej težko priznati svojo spolno usmerjenost v majhnih indijskih mestih, kjer so v veljavi zelo tradicionalna prepričanja, edini sprejemljiv odnos pa je heteroseksualni. V Indiji so še vedno istospolni odnosi nezakoniti.

"Ljudje, ki razkrijejo svojo spolno usmerjenost, se še vedno spopadajo s hudim pritiskom družin, ki jih silijo v poroke ali pa jih izženejo iz domov. Pogosto nimajo kam iti in so brez sredstev za življenje," je dejal princ. Zaradi naštetega se je 52-letnik odločil, da ob svoji palači zgradi center za lezbijke, geje, biseksualce in transspolnike.

"Otrok ne bom imel, zato sem pomislil, zakaj ne bi tega prostora uporabil za dober namen," je pojasnil svojo odločitev o odprtju vrat svoje palače. V okviru centra bo poleg nastanitve ponudil tudi zdravstveno oskrbo in izobraževanje, tudi v angleškem jeziku, da bi gostom olajšal iskanje zaposlitve.

Aktivistični princ gostoval po svetu

Gohil je svojo spolno usmerjenost družini razkril pred več kot 10 leti, čemur je sledil materin oglas v časopisu, da se mu odreka. Kmalu potem je princ ustanovil dobrodelno organizacijo Lakshya Trust, namenjeno skupnosti LGBT, in postal glasen zagovornik pravic istospolnih. Med drugim je gostoval v številnih državah, bil je tudi gost v oddaji slavne ameriške voditeljice Oprah. Na drugi strani pa ostaja zelo kritičen do indijske pokolonialistične sedanjosti, ki kriminalizira sporazumne istospolne odnose. Ta teden je najvišje sodišče sporočilo, da bo ponovno preučilo odločitev iz leta 2013, ko je zamrznilo odločitev sodišča iz leta 2009, da spolne odnose istospolno usmerjenih ne bodo preganjali.

"Sprememba zakona bi spodbudila več ljudi, da bi priznali svojo usmerjenost in svobodno živeli svoja življenja. Toda to tudi pomeni, da bo več ljudi potrebovalo pomoč," je dejal princ in pojasnil, da v okviru prenove in razširitve svoje palače načrtuje tudi namestitev solarnih panelov, nekaj zemlje pa bo namenjene tudi za organsko kmetijstvo. Za center finančna sredstva zbirajo tudi s pomočjo množičnega financiranja.

Kot pravi eden od gejevskih aktivistov Hariš Ijer, je prepoznavnost aktivističnega princa močno pomagala skupnosti LGBT. "Da je eden izmed nas, pri čemer tvega veliko, in da ponuja svoj prostor, je res velikodušno," pravi.

K. T.