New Delhi pesti močno povečan smog. Bo pomagal dež?

Oblasti nemočne v boju z onesnaženostjo

13. november 2017 ob 08:44

New Delhi - MMC RTV SLO, Reuters

New Delhi je zavit v gost oblak smoga, količina nevarnih snovi desetkratno presega priporočeno mejo. Meteorologi za naslednje tri dni napovedujejo dež, kar bi lahko zmanjšalo gostoto smoga.

Ameriško veleposlaništvo v indijskem glavnem mestu je izmerilo raven strupenih delcev v zraku, znanih kot PM 2,5. V ponedeljek zjutraj je bila raven 495, priporočena meja pa je določena pri 50, poroča Reuters. Ti delci so 30-krat tanjši od lasu, ljudje pa jih vdihujejo globoko v pljuča, kar med drugim povzroča težave z dihali. V bolnišnicah se je povečalo število ljudi s tovrstnimi težavami.

Za naslednje tri dni je sicer napovedan dež v Delhiju in območjih okoli mesta, zato naj bi se onesnaženost s smogom zmanjšala.

Vlada države Delhi je prejšnji teden razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja, saj je onesnaženost močno narasla. Gre za pojav, ki naj bi nastal kot kombinacija nezakonitega zažiganja ostankov pridelkov v severnih državah, izpustov vozil in prahu.

Čez konec tedna je vlada sporočila, da namerava z gasilskimi vozili škropiti vodo v delih glavnega mesta, a je imel ukrep le majhen učinek. Višji predstavnik zvezne vlade je dejal, da več kot to ne morejo storiti.

Višja parkirnina, zaprte šole, stop gradnji

V Delhiju so oblasti v boju z onesnaženjem za štirikrat podražile parkirnine, da bi spodbudile uporabo javnega prometa, ustavili pa so tudi gradnjo. Prejšnji teden so začasno zaprli šole, a so jih v ponedeljek že odprli.

Aarti Menon, učiteljica v osnovni šoli v New Delhiju, je dejala, da je njena družina konec tedna nosila maske tudi znotraj. "Ne moremo si vsi privoščiti prečiščevalcev zraka ali avta s klimatsko napravo. Živimo v peklu," je dejala.

Okoljsko sodišče je medtem vladam v Delhiju in sosednjih državah naročilo, naj kmetom preprečijo zažiganje ostankov pridelkov. A oblastem tega ni uspelo preprečiti.

B. V.