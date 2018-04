Indonezija: Pozivi k izpustitvi štirih ljudi, ki se jim očita homoseksualni spolni odnos

LGBT skupnost na udaru

3. april 2018 ob 12:57

Banda Aceh - MMC RTV SLO, Reuters

Aktivisti za človekove pravice so v torek pozvali oblasti v indonezijski pokrajini Aceh, naj izpustijo štiri ljudi, ki so pridržani zaradi suma homoseksualnega spolnega odnosa. V Acehu je namreč homoseksualni spolni odnos kriminaliziran.

Sicer sekularna Indonezija je pretežno muslimanska (Indonezija je država z največ muslimani), ultrakonservativna pokrajina Aceh pa je edina pokrajina države, kjer velja šeriatsko oziroma islamsko pravo. Aktivisti opozarjajo na preganjanje LGBT skupnosti v tretji največji demokratični državi na sveti.

Oblasti pravijo, da so štiri ljudi ujeli prebivalci, ki so vzeli zakon v svoje roke, in policija. V primeru obsodbe jim grozi do 100 udarcev z bičem v javnosti. Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch opozarja, da kazen "pod mednarodnim pravom na področju človekovih pravic predstavlja mučenje".

V HRW-ju pozivajo oblasti v Acehu, štirico izpusti in "javnost zaščiti pred skupinami, ki jemljejo zakon v svoje roke, in napadajo pripadnike ranljivih manjših".

Na vidiku kriminalizacija zunajzakonskih spolnih odnosov

Indonezijski parlament medtem razpravlja o spremembah kazenskega zakonika, ki bi lahko kriminalizirale vsakršen zunajzakonski spolni odnos, vključno s spolnim odnosom ljudi istega spola. Številni menijo, da bi bila zaradi novih pravil bolj na udaru LGBT skupnost in druge manjšine.



Lani so postale pokrajinske in centralne oblasti tarče obsodb, saj so prvič izvedle javno pretepanje s palicami dveh moških, ki sta bila obsojena po protihomoseksualni zakonodaji iz leta 2014.



Posamezniki in verska policija v Acehu pogosto izvajajo racije na domovih in delovnih mestih ter pridržijo ljudi, ki jih sumijo homoseksualnih dejavnosti.



Policija je letos pridržala 12 transspolnih žensk in jih javno osramotila tako, da jih je prisilila, da si ostrižejo lase in da se oblečejo v "moška" oblačila.

B. V.