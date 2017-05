Indonezija: Homoseksualca obsojena na javno bičanje

Aceh edina provinca s šeriatskim pravom

17. maj 2017 ob 15:04

Banda Aceh - MMC RTV SLO

Šeriatsko sodišče v konservativni indonezijski provinci Aceh je obsodilo dva homoseksualca na javno bičanje, s čimer so še dodatno spodkopali podobo Indonezije kot zmerne države, potem ko je bil prejšnji teden krščanski guverner Džakarte obsojen na zaporno kazen zaradi bogokletstva.

Kot je sporočilo sodišče, bo vsak od obeh moških, stara sta 20 in 23 let, zaradi istospolnih odnosov prejel 85 udarcev. Eden izmed mladeničev je ob branju razsodbe zajokal in prosil za usmiljenje, poroča AP.

Glavni tožilec Gulmaini je sporočil, da bosta bičana naslednji teden, pred začetkom postnega meseca ramazana. Je pa razsodba sovpadla z današnjim mednarodnim dnem boja proti homofobiji.

Mladeniča sta bila aretirana konec marca, ko je vaška straža v Banda Acehu, prestolnici province, vdrla v njuno najeto sobo, ju zasačila pri spolnih odnosih in dogajanje tudi posnela s prenosnimi telefoni. To "dokazno gradivo" je nato zaokrožilo po spletu in predstavljajo tudi dobršen del dokazov v sodnem primeru. Moška na posnetku sta gola in očitno preplašena, ko ju gorečneži odrivajo in jima preprečujejo pobeg iz sobe.

Bičanje kot mučenje

Vodilni sodnik Khairil Džamal je ob branju kazni dejal, da je bilo "pravno in prepričljivo dokazano, da sta obtožena zagrešila istospolni seks". Ob tem je dodal, da se je tričlanski sodni senat odločil, da obsojencema ne naloži najvišje mogoče kazni, sto udarcev, ker sta se na sodišču vedla "vljudno", sta sodelovala z oblastmi in je to njuna prva kazenska obsodba. "Kot muslimana bi morala obtožena spoštovati šeriatsko pravo, ki vlada v Acehu," je dejal sodnik.

Mednarodne organizacije za zaščito človekovih pravic so močno kritizirale obravnavo obeh mladeničev kot neprimerno in poniževalno ter pozvale k takojšnji izpustitvi. Organizacija Human Rights Watch je aprila dejala, da javno bičanje po mednarodnem pravu velja za mučenje.

Ugled Indonezije na preizkušnji

Ugled Indonezije, ki je do zdaj veljala za zmerno muslimansko državo, se je v zadnjem letu znašel na preizkušnji z vrsto napadov na verske manjšine, porastom gonje proti homoseksualcem in razdiralno volilno kampanjo za guvernerja prestolnice Džakarte, ki je poudarila vse večjo moč skrajno konservativnih islamskih skupin.

Prejšnji teden je bil tako odhajajoči guverner Džakarte, Ahok, pripadnik krščanske in kitajske manjšine, obsojen na dvoletno zaporno kazen zaradi razžalitve islama, ker je med enim izmed svojih predvolilnih govorov dejal, da so njegovi nasprotniki uporabili verz iz Korana, da bi zavedli volivce. Kazen je bila še strožja od tiste, ki jo je zahtevalo tožilstvo, ki je znižalo obtožnico bogokletstva in zahtevalo "samo" dve leti pogojne kazni.

Aceh je sicer edina provinca v Indoneziji, najštevilčnejši muslimanski državi na svetu, kjer velja šeriatsko pravo - kompromis vlade s separatisti iz leta 2006, s katerim so prekinili spopade. V Acehu se tako z bičanjem ne kaznuje samo homoseksualnost, ampak tudi prešuštvo, kockanje, uživanje alkohola, pretesna oblačila na ženskah in izostajanje od petkovih molitev pri moških. Zaradi tovrstnih prekrškov je bilo samo lani bičanih več kot 300 ljudi, še navaja AP.

K. S.