Irak in Savdska Arabija po 27 letih napetosti krepita medsebojne odnose

22. oktober 2017 ob 19:08

Riad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na srečanju v savdski prestolnici Riad so se predstavniki Iraka in Savdske Arabije pogovarjali o nadgradnji strateškega sodelovanja med državama in omejevanju iranskega regionalnega vpliva.

Glavni namen novoustanovljenega savdsko-iraškega koordinacijskega sveta je usklajevanje skupnega boja proti skrajni skupini Islamska država in oživljanje delov Irana, ki jih je opustošil IS in bojevanje proti njemu.

Prvega srečanja sveta sta se med drugim udeležila iraški premier Haider Al Abadi in savdski kralj Salman. Abadi je srečanje označil za pomemben korak k izboljšanju odnosov med državama. Savdski monarh je dodal, da se regija spopada z izzivi, med katerimi so ekstremizem, terorizem in poskusi destabilizacije držav.

Predvideno sodelovanje med državama je tako ekonomske kot varnostne narave. Obe državi se namreč spopadata s padcem cen nafte, Savdska Arabija pa med drugim poskuša zmanjšati iranski vpliv v Iraku.

Obujanje skupne ekonomije

Savdski zunanji minister Adel Jubeir je poudaril zgodovinske vezi med sosednjima državama, ki si delita mejo, obsežna naftna polja in več ljudstev, ki živijo v obeh državah. Udeleženci srečanja so se strinjali o ponovnem odprtju nekaterih savdskih podjetij v Iraku in naložbah v iraško ekonomijo, ki je po spopadih z IS-om, ki je po letu 2014 zasedel tretjino države, precej opustošena.

Prejšnji teden je tako prvič po 27 letih v Bagdadu pristalo savdsko komercialno letalo; avgusta pa sta državi po enakem obdobju vnovič obudili trgovinsko sodelovanje. Savdski minister za nafto Khalid Al Fatih je pretekli teden obiskal Bagdad in se zavzel za ekonomsko sodelovanje ter skupno usmeritev k dvigu cen nafte.

Tillerson tuje vojake poziva k umiku

Srečanja se je udeležil tudi ameriški zunanji minister Rex Tillerson, ki ga je označil za prelomnega. Poudaril je, da je bilo zanj potrebno veliko moči in drznosti ter da je dogodek kazalnik velikega potenciala v sodelovanju med državama.

"Iranske milice, ki so v Iraku, se morajo zdaj, ko se boj proti IS-u približuje koncu, vrniti domov," je dejal na novinarski konferenci in dodal, da se morajo vsi tuji borci vrniti v svoje domovine, da bodo lahko Iračani prevzeli nadzor v svoji državi. Minister se je nanašal na paravojaško skupino Ljudska mobilizacija (PMF), v kateri so se sicer bojevali večinoma Iračani, a so jo financirali iz Irana ter Iransko revolucionarno gardo, ki je prav tako prisotna na območju.

Medtem v Iraku sicer ostaja več tisoč ameriških vojakov, ki sodelujejo pri usposabljanju iraške vojske in bojevanju proti IS-u.

Obisk ameriškega zunanjega ministra poteka v luči omejevanja iranskega vpliva v regiji in po naznanilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa o agresivni strategiji zoper Iran in ob njegovem nestrinjanju z iranskim jedrskim dogovorom.

27 let hladnih odnosov

Odnosi med Irakom in Savdsko Arabijo so bili napeti vse od iraške invazije na Kuvajt leta 1990. Takrat je Riad prekinil odnose z Bagdadom in zaprl svojo mejo s sosednjo državo. Odnosi so ostali napeti tudi po ameriškem posredovanju leta 2003, saj je nova iraška šiitska oblast okrepila sodelovanje z Iranom.

