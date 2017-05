Savdski princ: Iran hoče "nadzorovati islamski svet"

Odnosi med državama že desetletja napeti

4. maj 2017 ob 16:39

Riad - MMC RTV SLO

Savdski prestolonaslednik, obrambni minister Mohamed bin Salman Al Saud, pravi, da zaradi iranskih "ambicij nadzorovati islamski svet" ni prostora za dialog s to "skrajno" državo.

Redek intervju, v katerem je princ Mohamed spregovoril o široki vrsti tematik in ki so ga predvajali na več savdskih TV-kanalih, je ponudil vpogled v savdska stališča do svojega največjega nasprotnika.

31-letni princ, ki ga je njegov oče, kralj Salman, leta 2015 imenoval za svojega prestolonaslednika, kot savdski obrambni minister nadzira vojno v Jemnu proti uporniškim hutijevcem, ki jih podpira Iran. Poleg tega je zadolžen tudi za gospodarske zadeve in je na čelu velikopoteznega programa za preoblikovanje savdskega gospodarstva.

Kot je razbrati iz intervjuja, ki ga povzema AP, napetosti med Riadom in Teheranom ne popuščajo. Princ pravi, da je cilj Irana "nadzirati islamski svet" in širiti svojo šiitsko doktrino v pripravah na drugi prihod imama Mohameda Al Mahdija. Šiitski muslimani namreč verjamejo, da se bo Al Mahdi, 12. in zadnji šiitski imam, ki je izginil v 9. stoletju, nekega dne znova pojavil in prinesel svetu pravičnost.

Na vprašanje, ali vidi možnost neposrednega dialoga z Iranom, je princ odgovoril: "Kako naj se sporazumem z nekom ali z nekim režimom, ki ima usidrano prepričanje, zgrajeno na ekstremistični ideologiji? Kakšni so naši skupni interesi? Kako naj se sporazumem z nečim takim?"

Posredne vojne

Čeprav Iran in Savdska Arabija neposredno nista vpletena v spopade, pa se njuno rivalstvo preigrava v posrednih vojnah po vsem območju. Teheran in Riad namreč podpirata vsak svojo stran v vojnah v Jemnu in Siriji, prav tako pa podpirata politične tekmece v Libanonu, Bahrajnu in Iraku. Konflikti v regiji so še poglobili šiitsko-sunitsko sovraštvo na obeh straneh. Odnosi med Savdsko Arabijo in Iranom so sicer napeti že vse od iranske revolucije leta 1979, pri čemer vsaka stran tekmuje za več vpliva v muslimanskem svetu.

Napetosti so se še okrepile lani, ko je Savdska Arabija usmrtila znanega šiitskega klerika Nimr Al Nimra, s tem pa spodbudila množične proteste v Iranu in vandaliziranje savdskega veleposlaništva. Državi sta po tem pretrgali diplomatske in trgovinske stike.

"Vemo, da smo glavna tarča Irana," je povedal princ Mohamed. "Ne mislimo čakati na morebitne spopade v Savdski Arabiji, zato si bomo prizadevali, da bo bitka potekala pri njih, v Iranu, ne pa v Savdski Arabiji."

Zagovarja vojno v Jemnu

Na temo Jemna je princ zagovarjal odločitev kraljevine, da se leta 2015 poda v vojno, ki Savdsko Arabijo po nekaterih ocenah stane več 10 milijonov dolarjev na dan. Napadi so še poslabšali že tako hudo humanitarno krizo v Jemnu, v zračnih napadih koalicije pod vodstvom Savdijcev pa je bilo ubitih na tisoče civilistov. Economist je vojno pred kratkim označil za "študijo v nesmiselnosti", napredka ni, Savdski Arabiji in njenim zaveznicam pa ni uspelo premakniti hutijvskih upornikov ne iz prestolnice Sane ne iz drugih večjih mest.

Ko so princa Mohameda vprašali po tem, je odvrnil, da je "samo še vprašanje dni", kdaj bodo upornike pregnali. Ne misli pa Riad, vsaj za zdaj ne, v Jemen poslati kopenskih sil, saj da bi to vodilo do visokega človeškega davka - tako med savdskimi vojaki kot med jemenskimi civilisti. "Čas je na naši strani. Potrpežljivost je na naši strani," je dejal princ.

K. S.