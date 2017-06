Teheran: Napad izvedli iranski državljani, pripadniki IS-ja

ZDA izrazile sožalje in obtožbe zoper Iran

8. junij 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 13:48

Teheran, Washington - MMC RTV SLO/STA

Pet napadalcev, ki so v sredo izvedli napada v Teheranu, je bilo iranskih državljanov, ki so se pridružili IS-ju, so sporočile iranske oblasti. Medtem je Trump sporočil, da je Iran žrtev zla, ki ga spodbuja.

Iransko ministrstvo za obveščevalno dejavnost je sporočilo, da so se iranski napadalci, ki so že identificirani, pridružili t. i. Islamski državi v Iraku in Siriji, nato pa so se vrnili v domovino. V sosednjih državah so v okviru IS-ja sodelovali pri "zločinih, ki jih je ta teroristična skupina izvajala v Mosulu in Raki", so zapisali v sporočilu, ki ga je objavila tiskovna agencija Isna. Mosul in Raka sta glavni oporišči IS-ja v Iraku in Siriji, vendar nad obema mestoma počasi izgublja nadzor.

Prvič so se v Iran vrnili lansko poletje z namenom "izvajanja terorističnih operacij v verskih mestih" pod vodstvom "visokega poveljnika IS-ja" Abuja Ajše. Ko je bil ta ubit, so bili prisiljeni zapustiti državo. Kdaj pred sredinimi napadi v sredo so se vrnili v državo, ni jasno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ministrstvo še navaja, da je bilo napadalcev pet in ne šest, kot so oblasti navajale v sredo. Objavili so tudi njihove fotografije in osebna imena. Prihajajo iz različnih delov države.

Preprečili tretji napad

Napadalci so izvedli napada na parlament in mavzolej ajatole Homenija. V parlament so vdrli napadalci, preoblečeni v ženske, ki so streljali, eden od njih pa se je razstrelil. Skoraj sočasno se je v 20 kilometrov oddaljenem mavzoleju Homeinija en napadalec razstrelil, drugega pa so ubile varnostne sile. Pet ljudi, ki naj bi načrtovali tretji napad, je aretiranih. IS je po napadu zagrozil z novimi napadi na šiitske muslimane v Iranu.

Število smrtnih žrtev se je medtem povzpelo na 17, potem ko so v bolnišnici umrli štirje izmed več deset poškodovanih.

Gre za prve napade v Iranu, za katere je odgovornost prevzel IS, proti kateremu se Iran bojuje tako v Iraku kot Siriji. Iranska revolucionarna garda je za napade obtožila Savdsko Arabijo in poudarila, da so bili napadi izvedeni kmalu po Trumpovem obisku v Riadu, kjer so ZDA in Savdska Arabija Iran označile za skupnega sovražnika.

Bela hiša: Iran žrtev zla, ki ga spodbuja

Bela hiša je po terorističnih napadih v Teheranu izrazila sožalje žrtvam in iranskemu ljudstvu, a dodala, da države, ki spodbujajo terorizem, tvegajo, da postanejo njegove žrtve. "Žalujemo in molimo za nedolžne žrtve terorističnih napadov v Iranu in za iransko ljudstvo, ki prestaja tako težke čase. Poudarjamo, da države, ki podpirajo terorizem, tvegajo, da postanejo žrtve zla, ki ga spodbujajo," piše v sporočilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa na napade označil za odvratnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odvratno sporočilo Bele hiše, medtem ko se Iranci soočajo s terorizmom, ki ga podpirajo države s podporo ZDA," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Zarif. Zarif je omenil tudi, da v tem času v ZDA poteka tudi razprava o novih sankcijah proti Iranu. V senatu se namreč nadaljuje sprejemanje zakonodaje, ki bo omogočila uvedbo novih sankcij proti Iranu, med drugim tudi zaradi, kot piše v zakonu, "podpiranja mednarodnega terorizma".

Trump vztraja, da Iran podpira terorizem, in grozi z odstopom ZDA od sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. ZDA so maja sicer podaljšale omenjeni sporazum in sporočile, da bodo nadaljevale politiko blaženja sankcij proti Iranu v okviru jedrskega sporazuma.

Iran, večinsko šiitska država, vztraja, da je za podpiranje in širitev skrajnežev, med njimi tudi IS-ja, odgovorna njegova regionalna tekmica Savdska Arabija, sicer tesna zaveznica ZDA.

B. V.