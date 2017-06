Irak: Množična zastrupitev s hrano v begunskem taborišču

Lastnika restavracije, kjer so pripravili obrok, so prijeli

13. junij 2017 ob 17:57,

zadnji poseg: 13. junij 2017 ob 20:29

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V begunskem taborišču blizu Mosula v Iraku se je s hrano zastrupilo več sto ljudi. Sprva so mediji poročali, da je bila zastrupitev za eno žensko in enega otroka usodna, a so kasneje to zanikali. Lastnika restavracije, v kateri so pripravili obrok, so prijeli.

Več sto ljudi je bruhalo in ima velike težave z dehidracijo, potem ko so zaužili iftar - večerjo, ki jo jedo v času ramazana.

Po podatkih UNCHR-ja, ki jih navaja BBC, so našteli 800 primerov zastrupitve, med njimi so 300 ljudi odpeljali v tri bolnišnice na območju. Do zastrupitve je prišlo v taborišču Hasanham U2 v Al Kazeru med Mosulom in Irbilom, kjer so nastanjeni razseljeni prebivalci, ki so domove zapustili zaradi ofenzive na Mosul. V taborišču je trenutno 6.235 ljudi.

"Bolečine v želodcu sem občutila takoj, ko smo pojedli. Zdelo se nam je, da ne moremo dihati, potem smo videli, da imajo naši sosedje enake težave," je dejala ena od zastrupljenih begunk.

Obrok, v katerem je bil po nekih podatkih fižol, piščanec in jogurt, po drugih pa riž, piščanec, jogurt in juha, so pripravili v eni od restavracij v Irbilu, v begunsko taborišče pa ga je po poročanju BBC-ja dostavila katarska humanitarna organizacija. Lastnika restavracije so prijeli.

"Tragično je, da se je to zgodilo ljudem, ki so pretrpeli tako veliko," je dejal Andrej Mahečić iz UNCHR-ja. Na območju, kjer je omenjeno taborišče, je še 12 drugih, ki so pod okriljem organizacije ZN-a.

"Povedali so nam, da je hospitaliziranih 312 ljudi. Otrok in ženska sta umrla, so nam povedali," je v Ženevi dejal tiskovni predstavnik Mednarodne organizacije za migracije Joel Millman, kasneje pa je UNCHR sporočil, da ni smrtnih žrtev. "Ta informacija ni točna, nihče ni umrl."

K. T.