Ameriška vojska preiskuje smrtonosni zračni napad v Mosulu

Na tisoče civilistov je pobegnilo iz mesta

25. marec 2017 ob 09:20,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 23:09

Združeni narodi so izrazili veliko zaskrbljenost nad poročili, da je v zračnem napadu koalicije pod vodstvom ZDA v Mosulu umrlo najmanj 200 civilistov. Ameriška vojska je potrdila izvedbo smrtonosnega napada, ki ga zdaj preiskuje, ni pa znano, letala katere od koalicijskih držav so ga izvedla.

BBC navaja poveljstvo ameriške vojske, da so bojna letala zračne napade izvedla na prošnjo sirskih varnostnih sil, pri tem pa ni sporočila, letala katere od držav, ki so del koalicije, so napad izvedla. Po do zdaj znanih podatkih poveljstva naj bi bil napad izveden 17. marca. Podrobnosti napada niso znane, po nekaterih poročanjih pa naj bi umrlo več kot 100 ljudi.

Novinarji v soseski Al Džadida so sporočili, da so v petek videli, kako so 50 trupel povlekli iz stavb, ki so bile uničene v marčevskih zračnih napadih, je že predtem poročal BBC.

Ameriški časopis New York Times navaja predstavnike ameriške vojske, ki pravijo, da koalicija preiskuje poročila o civilnih žrtvah napada med 17. in 23. marcem.

Ameriška letala podpirajo iraško vojsko v bojih za prevzem nadzora nad Mosulom, kjer ima utrdbo t. i. Islamska država (IS). Že več mesecev poteka ofenziva za zasedbo Mosula, zadnjega oporišča IS-ja v Iraku. Drugo največje mesto v Iraku je bilo v rokah te džihadistične skupine od leta 2014.

Ujetih 400.000 ljudi

ZN ocenjuje, da je v starem delu mesta ujetih 400.000 ljudi. Več kot 180.000 civilistov je v zadnjih mesecih pobegnilo zahodno od mesta, v prihodnjih tednih pa bi jim lahko sledilo dodatnih 320.000 ljudi.

Prebivalci, ki bežijo, pravijo, da IS izkorišča civiliste kot človeški ščit in da se džihadisti skrivajo po hišah in silijo mladeniče v boj. ZDA ocenjujejo, da je v Mosulu okoli 2.000 borcev IS-ja.

