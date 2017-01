Po džihadistični mori se otroci Mosula vračajo v šole

Zahodni del je še vedno okupiran

24. januar 2017 ob 16:24

Mosul - MMC RTV SLO

V vzhodnem Mosulu se je po izgonu sil samozvane Islamske države znova odprlo 30 šol, ki jih je napolnilo na tisoče iraških otrok.



Po poročanju spletnega BBC-ja se bo v naslednjih tednih odprlo še 40 šol, ko jih bodo pregledale enote za protibombno zaščito. Oblastem je v izobraževalni proces že uspelo vključiti tudi okoli 13.200 otrok iz taborišč okoli mesta, kamor so se umaknili skupaj s starši pred vladno ofenzivo na mesto.

Iz Unicefa so ob tem sporočili, da iraške oblasti podpirajo pri ponovnem odprtju šol, od katerih so džihadisti številne uporabljali za vojaške namene in so močno poškodovane. Kljub temu jim je uspelo zbrati šolske potrebščine za 120.000 otrok, Unicef pa pomaga pri ponovnem usposabljanju učiteljev, uvedli so pospešene učne programe za otroke in začeli kampanjo proti nasilju.



"Po nočni mori preteklih dveh let je to ključen trenutek za otroke Mosula, da si znova pridobijo izobrazbo in upanje za boljšo prihodnost," je dejal Peter Hawkins, Unicefov predstavnik v Iraku. Šole so pod vladavino Islamske države namreč služile, predvsem pri dečkih, za versko indoktrinacijo in vojaško urjenje.

Koalicijske sile zdaj čaka še osvoboditev zahodnega dela mesta, ki je še vedno v rokah islamskih skrajnežev. Iz ZN-a opozarjajo, da se razmere hitro slabšajo, saj se osnovne potrebščine hitro dražijo, dobava električne energije je nestalna, nekatere družine imajo le po en obrok na dan, nekateri za ogrevanje kurijo pohištvo.

A. Č.