Iraška vojska osvobodila vzhodni Mosul

Šagati napovedal osvoboditev v treh mesecih

18. januar 2017 ob 13:29

Mosul - MMC RTV SLO

Iraška vojska je sporočila, da je prevzela nadzor nad celotnim vzhodnim delom Mosula, drugega največjega mesta v državi, ki ga je zasedla samooklicana Islamska država.

Vojaški poveljnik Talib Šagati, ki je eden izmed vodij ofenzive proti islamistični skupini, je sporočil, da je vojska zasedla ves vzhodni breg reke Tigris, ki deli mesto, poroča BBC. Pred nekaj dnevi je v intervjuju za AP Šagati sicer dejal, da verjame, da bi bila lahko operacija v Mosulu uspešno zaključena v treh mesecih, lahko pa bi džihadiste iz mesta pregnali še hitreje.

Zahodni del še vedno IS-jev

Iraške sile so zadnjo obsežno ofenzivo v vzhodnem delu Mosula sprožile prejšnji mesec in hitro napredovale. Nekateri borci tako imenovane Islamske države naj bi se sicer še vedno skrivali v severovzhodnih okrajih mesta. Sprva so sicer napovedovali, da bodo IS iz Mosula izgnali do leta 2017, a so na začetku skrajneži nudili čvrst odbor, z zadnjo operacijo pa je vojska hitro napredovala.

V petek je vojska začela tudi operacijo za osvoboditev univerze v Mosulu, ki jo IS uporablja za bazo, in po podatkih iraških oblasti, za proizvodnjo kemičnega orožja. Zahodni del mesta ostaja v rokah džihadistov. Je sicer manjše od vzhodnega, a so v njem številne ozke ulice, ki onemogočajo dostop vojaškim vozilom.

Operacijo začeli oktobra

Osvoboditev Mosula bi bila ključna za poraz IS-ja v Iraku. Gre za drugo največje mesto v državi in zadnja trdnjava skrajnežev v Iraku. Domove v Mosulu in okolici je zapustilo več kot 100.000 ljudi, Združeni narodi pa so opozorili, da bo verjetno številka v bojih vladnih sil s skrajneži še narasla.

Operacija za osvoboditev se je začela oktobra lani, dve leti po tem, ko so džihadistični borci zasedli mesto in prevzeli nadzor nad večino severnega in zahodnega dela Iraka. Gre za največjo operacijo iraške vojske v zadnjih letih, vanjo pa je vključenih okoli 30.000 pripadnikov varnostnih sil. Sodelujejo tudi kurdske pešmerge in šiitske milice, z zračnimi napadi pa pomaga tudi koalicija pod vodstvom ZDA.

T. J.