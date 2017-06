Iraška vojska začenja zadnje poglavje ofenzive na Mosul

V mestnem jedru ujetih 100.000 civilistov

18. junij 2017 ob 12:41

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

Iraške vladne sile so začele napade na zgodovinsko mestno jedro Mosula, ki je še edini predel mesta v rokah skrajnežev samozvane Islamske države. V njem je okoli 100.000 civilistov.

"Gre za zadnje poglavje ofenzive na Mosul," sporoča poveljnik protiteroristične vojske Abdul Gani Al Asadi. Ofenziva iraških vladih sil na Mosul ob podpori ZDA traja že devet mesecev. Posebne sile se bodo centru približale od zahoda, zvezna policija pa iz južne fronte, je po poročanju BBC-ja vojska napovedala v izjavi.

Iraške vladne sile, kurdske pešmerge, sunitska plemenska vojska in šiitske milice skupaj z letali koalicije pod vodstvom ZDA združeno napadajo pripadnike Islamske države, za katere sicer ne vedo, koliko jih je še v Mosulu.

Stari del mesta je zelo gosto poseljen labirint z ozkimi ulicami, kjer spopadi potekajo od hiše do hiše, opozarjajo Združeni narodi. V mestnem jedru je v težaških pogojih ujetih okoli 100.00 civilistov, ki jih IS uporablja kot živi ščit.

IS strelja na bežeče civiliste

V mestu primanjkuje vode, hrane in zdravil, dostop do bolnišnic je otežen, poročajo Združeni narodi. Ostrostrelci IS-ja streljajo na civiliste, ki želijo iz Mosula pobegniti peš ali s čolni čez reko Tigris, saj jih želijo zadržati v mestu za lastno zaščito.

Januarja so iraške vladne sile prevzele nadzor nad vzhodnim delom Mosula in nato začele napadati zahodni del. V preteklih dveh tednih je po poročanju BBC-ja v spopadih v zahodnem Mosulu življenje izgubilo 230 civilistov, nekateri ob zračnih in raketnih napadih vladnih sil, druge so ustrelili pripadniki IS-ja.

Iz Mosula je doslej pobegnilo okoli 800.000 prebivalcev, kar je tretjina populacije mesta pred vojno.

Nevarnost kolektivnih kazni po vladni osvojitvi

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) ob tem svari pred "kolektivnimi kaznimi", ki bi lahko doletele družine, katerih člani so borci IS-ja. "Kolektivno kaznovanje pomeni nasilne izselitve, uničevanje lastnine in zaplembo premoženja, ker bi eden izmed članov družine lahko bil povezan z IS-jem. To je kritična točka za prihodnost Iraka," opozarja predstavnik UNHCR-ja v Iraku Bruno Geddo in dodaja, da je "bistvenega pomena, da se podpre sistem pravne države, in ne kazenska načela plemenske družbe".

Padec Mosula, prestolnice t. i. Islamske države v Iraku, bi pomenil konec kalifata, ki ga je njen voditelj Abu Bakr Al Bagdadi v govoru v historični mošeji v središču mesta razglasil nad deli Sirije in Iraka leta 2014.

J. R.