Iraške sile prevzele nadzor nad naftnimi polji na območju Kirkuka

V predhodnih bojih naj bi bilo ubitih 10 Kurdov

17. oktober 2017 ob 14:09

Kirkuk - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so iraške sile zasedle sedež guvernerja pokrajine Kirkuk in prevzele nadzor nad ključno vojašnico, letališčem, elektrarno in rafinerijo, so danes prevzele nadzor tudi nad vsemi naftnimi polji, ki jih na območju Kirkuka upravlja državno naftno podjetje North Oil.

Reuters poroča, da na vseh poljih delo poteka normalno. Mediji so poročali tudi, da je šiitska milica ob podpori iraške vojske zavzela mesto Sindžar na severu Iraka, prav tako na večinsko kurdskem območju. Mesto so zavzeli brez nasilja, saj so se pred tem kurdski borci iz mesta umaknili.

Sindžar je kraj najhujših zločinov t. i. Islamske države, ki je leta 2014 ubila na tisoče pripadnikov jazidske manjšine, več tisoč Jazidk pa zajela za spolne sužnje. Več deset tisoč Jazidov je takrat zbežalo v bližnje gore, takrat pa so ZDA začele posredovati proti IS-ju v Iraku. Jazidi so kurdsko govoreča manjšina in eno najstarejših verstev na svetu, ki temelji tako na krščanstvu kot islamu.

Iraške sile naj bi nameravale zavzeti območja pod nadzorom Kurdov, ki so jih zapustile v begu pred džihadisti leta 2014, nato pa so jih prevzele kurdske sile pešmerge, ko jim je uspelo IS pregnati z območja. Nekatere tuje tiskovne agencije poročajo, da naj bi želeli zavzeti tudi kurdska območja zunaj avtonomne regije Kurdistan na severu Iraka.

ZDA pozivajo k umiritvi razmer

Medtem ZDA pozivajo k umiritvi razmer. Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert je obe strani pozvala, naj se izogibajo nadaljnjim spopadom.

Washington sporoča, da je zelo zaskrbljen zaradi poročil o nasilju na območju Kirkuka. "Na vseh spornih območjih podpiramo miroljubno izvajanje skupnega upravljanja osrednjih in regionalnih vlad v skladu z iraško ustavo," je poudarila Heather Nauert.

Kot opozarjajo na zunanjem ministrstvu, je v Iraku še veliko dela v boju proti t. i. Islamski državi. Strani so pozvali, naj se izogibajo provokacijam, ki bi jih "lahko izkoristili sovražniki Iraka, ki želijo podžgati etnični in sektaški konflikt".

Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zagotovil, da se ameriški predstavniki ne postavljajo na nobeno stran, da pa ZDA ni všeč, da prihaja do spopadov iraškimi vladnimi in kurdskimi silami.

Kot je sporočila vlada v Bagdadu, so se kurdski borci iz Kirkuka umaknili brez bojev. Pred tem so kurdski viri poročali o spopadih na jugu mesta, v katerih naj bi bilo ubitih najmanj deset kurdskih borcev. Vendar hitro napredovanje iraške vojske kaže na to, da so se večinoma umaknili brez bojev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na tisoče civilistov zbežalo

Iz Kirkuka, kjer živi okoli 850.000 ljudi, je v strahu pred spopadi zbežalo na tisoče civilistov. Policija jih že pozvala, naj se vrnejo v mesto, saj da so razmere stabilne. Uvedli so tudi policijsko uro.

Reuters poroča, da so s poslopij regionalne vlade umaknili kurdske zastave, tako da zdaj na njih plapolajo le še iraške zastave.

Iraške sile so mesto Kirkuk zavzele, ko so v noči na ponedeljek sprožile vojaško posredovanje za ponoven prevzem nadzora nad pokrajino Kirkuk. Do posredovanja je prišlo tri tedne po referendumu o neodvisnosti iraškega Kurdistana, v katerem so sodelovala tudi druga kurdska območja v državi, med njimi Kirkuk, ko so volivci in volivke večinsko podprli neodvisnost Kurdistana. Iraška vlada je referendum označila za nezakonit in uvedla več ukrepov proti kurdskim oblastem.

B. V.