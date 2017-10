Iraška vojska prevzela nadzor nad Kirkukom

Mattis pozval obe strani, naj se ne obračata druga proti drugi

16. oktober 2017 ob 16:04

Kirkuk - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Elitne enote iraške vojske so brez boja zasedle upravno zgradbo v Kirkuku, "spornem" mestu, ki so ga v zadnjih letih nadzorovale kurdske sile oziroma pešmerge. Te so se brez večjega odpora umaknile iz mesta.

Pripadniki iraške vojske so se na sedež guvernerstva pripeljali z oklepnimi vozili, iz letališča, ki so ga zasedli pred tem. Vladnim silam je po uspelo prevzeti nadzor tudi nad infrastrukturo v okolici Kirkuka: dvema mostovoma, dvema cestama in industrijsko cono na jugozahodu Kirkuka ter tudi nad obrati za plin, elektrarno, rafinerijo in policijsko postajo. Iraške sile so operacijo sprožile mesec dni po referendumu, na katerem so iraški Kurdi glasovali za neodvisnost. Vlada v Bagdadu in mednarodna skupnost referenduma ne priznata.

Al Abadi: Operacija nujna za enotnost države

Iraški premier Haider al-Abadi je v izjavi za javnost zapisal, da je operacija v Kirkuku nujna, "da se ohrani enotnost države, ki ji zaradi referenduma grozi delitev. Pozivamo državljane, da sodelujejo z našimi herojskimi oboroženimi silami, ki imajo navodila, da v prvi vrsti ščitijo civiliste ter državne institucije".

Kurdska stran je operacijo označila za "nesprovociran napad" in zatrdila, da bodo pešmerge še naprej branile Kurdistan, njegove ljudi in interese. V spopadih je bilo po navedbah kurdske strani ubitih najmanj deset kurdskih borcev, 27 je bilo ranjenih. Iz mesta medtem beži na tisoče civilistov, ki se bojijo stopnjevanja spopadov, čeprav naj bi se večina pešmerg že umaknila.

Kirkuk si lastijo Iračani in Kurdi

Z nafto bogat Kirkuk leži približno 100 kilometrov južno od Erbila, prestolnice iraškega Kurdistana, oziroma 250 kilometrov severno od iraške prestolnice Bagdada. Iraške sile so odločene znova prevzeti nadzor nad vojaškimi oporišči in naftnimi polji v Kirkuku, ki so jih zapustile v begu pred džihadisti Islamske države (IS) leta 2014, nato pa so jih prevzele kurdske pešmerge, ko jim je uspelo z območja pregnati IS. Kurdi naj bi predstavljali večinsko prebivalstvo v mestu, v katerem pa je tudi pomembno število Arabcev in Turkmenov.

Napetosti med kurdskimi oblastmi in vlado v Bagdadu so se zaostrile po nedavnem referendumu, na katerem so Kurdi z veliko večino glasovali za neodvisnost iraškega Kurdistana. Iraška vlada je referendum označila za nezakonit in uvedla ukrepe proti kurdskim oblastem. Referendum sicer ni potekal samo v avtonomni regiji Kurdistan, pač pa tudi na območjih, ki so v središču spora med oblastmi v Bagdadu in Erbilu, med drugim v z nafto bogati pokrajini Kirkuk.

Iraške sile Kurdom postavil ultimat

Iraške provladne sile so nato v petek začele operacijo za prevzem svojih vojaških položajev v Kirkuku in so kurdskim silam v soboto postavile ultimat, da se morajo do nedelje do ene ure zjutraj umakniti s položajev, ki so jih tam zavzele v bojih proti IS v minulih treh letih. Pešmerge položajev do izteka roka niso zapustile, nakar naj bi Bagdad rok preložil za 24 ur.

ZDA imajo vojaške svetovalce na obeh straneh in ameriški obrambni minister Jim Mattis je v petek dejal, da si prizadevajo za zmanjšanje napetosti. Kot je dejal, morajo ostati osredotočeni na boj proti IS, ne pa da se obračajo drug proti drugemu.

A. V.