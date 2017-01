Iskanje malezijskega letala MH370 ustavljeno

Sorodniki: Iskanje se mora nadaljevati

17. januar 2017 ob 11:22

Sydney - MMC RTV SLO/STA

Avstralske, malezijske in kitajske oblasti so sporočile, da bodo prenehale z iskanjem pred skoraj tremi leti izginulega malezijskega letala na letu MH370.

Na krovu letala, ki je 8. marca 2014 izginilo z radarjev, je bilo 239 ljudi, ki so bili na poti iz Kauala Lumpurja v Peking. Letalo je še iz neznanega vzroka več ur letelo proti jugu, nato pa naj bi mu zmanjkalo goriva in je strmoglavilo v Indijski ocean.

"Odločitev ni bila lahka"

V uradnem sporočilu ob prenehanju iskanja piše, da je iskalno akcijo podvodne površine zaključila zadnja iskalna ladja. Preiskali so območje 120.000 kvadratnih kilometrov v južnem Indijskem oceanu, vendar letala niso uspeli najti.

"Ni bila lahka odločitev in tudi ne brez obžalovanja," je še pisalo v poročilu ob prenehanju iskanja. Še vedno pa niso obupali, da bodo morda enkrat našli letalo ali namige, kje se morda nahaja. Preiskovalci so za zdaj potrdili, da so bili trije kosi razbitin, ki so jih našli na zahodnem delu Indijskega oceana, del malezijskega letala. Za ostale najdene razbitine pa niso mogli potrditi, da gre za isto letalo.

"Iskanje se mora nadaljevati"

Sorodniki potnikov izginulega letala so sporočili, da bi se moralo iskanje nadaljevati. "Ne moremo dovoliti, da potniška letala izginejo brez sledi. Iskanje se mora nadaljevati," so zapisali in prosili Avstralijo, Malezijo in Kitajsko, naj še enkrat premislijo svojo odločitev. Avstralija je sicer nosila vodilno vlogo v iskanju letala in opravila 90 odstotkov iskanja na 120.000 kvadratnih metrih podvodne površine.

Letalski proizvajalec Boeing je sicer z obsežnimi testi ugotovil, da je letalo na letu MH370, ko je ostalo brez goriva in je motorje zajel ogenj, izgubilo hitrost. To je povzročilo izgubo vzgona, nos letala se je spustil in letalo je strmo padlo proti oceanu. Ko je pridobilo na hitrosti, se je spet nekoliko dvignilo, nato pa se je ta cikel ponavljal, dokler ni letalo treščilo v vodo. Padalo naj bi s hitrostjo od 12.000 do 20.000 čevljev (3,7 do 6,1 kilometra) na minuto.

T. J.