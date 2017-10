Islandija: Volivci do zmage popeljali levosredinsko opozicijo

Po seriji škandalov, ki so pretresli Islandijo

29. oktober 2017 ob 13:07

Reykjavik - MMC RTV SLO, Reuters

Islandci, jezni zaradi serije političnih škandalov, ki so pretresli otoško državico, so na sobotnih predčasnih parlamentarnih volitvah podprli levosredinsko koalicijo štirih strank, čeprav še ni jasno, kdo bo dobil mandat za sestavo nove vlade.



Koalicija Zelenih, Socialdemokratov, Napredne stranke in Piratske stranke je osvojila 32 sedežev v 63-članskem parlamentu in s tem prav za las dobila večino, kažejo rezultati, ki jih je objavila islandska državna televizija RUV.



Neodvisna stranka, ki jo vodi še aktualni premier Bjarni Benediktsson, sicer s 25 odstotki glasov ostaja najmočnejša stranka, a je zmaga malce grenka. Jasno namreč je, da izid volitev pomeni padec Benediktssonove desno-sredinske vlade, ki jo je korenito zatresel škandal, v katerega je bil vpleten premierov oče. Benedikt Sveinsson je skušal doseči rehabilitacijo obsojenega pedofila, ki je bil leta 2004 obsojen, ker je 12 let vsak dan posiljeval svojo pastorko.

Padci vlad

V stranki Svetla prihodnost so premierja Benediktssona obtožili, da je skušal očetova prizadevanja prikriti, zato so iz koalicije septembra izstopili, Benediktsson pa je predčasne volitve razpisal po manj kot letu dni na oblasti.

Prejšnja vlada je padla lani po objavi Panamskih dokumentov, v katerih so razkrili, da je imel premier Sigmundur David Gunnlaugsson z ženo podjetje na Britanskih Deviških otokih, ki veljajo za davčno oazo, pri čemer pa tega ni zapisal v prijavi premoženja ob nastopu premierske funkcije.

Islandski predsednik Gudni Johannesson mora zdaj podeliti mandat za sestavo vlade in tega običajno podeli vodji največje stranke. A v tem primeru bi se na oblast lahko povzpela tudi mlada in karizmatična vodja opozicije Katrin Jakobsdottir iz stranke Zelenih.

