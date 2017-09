Islandska vlada razpadla zaradi prikrivanja poskusa rehabilitacije pedofila

Nove volitve po letu dni

15. september 2017 ob 21:50

Reykjavik - MMC RTV SLO, STA

Islandska vlada je razpadla, saj je ena izmed strank zapustila koalicijo zaradi poskusov premierja Bjarnija Benediktssona, da bi prikril, da je njegov oče skušal doseči rehabilitacijo obsojenega pedofila.

V stranki Svetla prihodnost so premierja Benediktssona namreč obtožili, da je skušal prikriti, da se je njegov oče Benedikt Sveinsson zavzemal za to, da bi povrnili čast pedofilu, ki je bil leta 2004 obsojen, ker je 12 let praktično vsak dan posiljeval svojo pastorko, poroča AFP.

Zaradi odhoda Svetle prihodnosti je koalicija, v kateri sta bili še Benediktssonova Neodvisna stranka in desna Reformna stranka, izgubila večino v parlamentu za en glas, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Islandija se je tako leto dni po volitvah spet znašla pred predčasnimi volitvami, h katerim je premier že pozval. Predlagal je, da bi jih imeli že novembra.

Prejšnja vlada je sicer razpadla zaradi razkritij panamskih dokumentov, v katerih se je znašlo več ministrov in tudi tedanji premier Sigmundur David Gunlaugsson.

B. V.