Italija grozi z zaprtjem pristanišč

V zadnjih štirih dneh iz Severne Afrike odplulo 10.000 ljudi

29. junij 2017 ob 09:14

Rim - MMC RTV SLO

Italija je zagrozila, da bo začela plovilom s prebežniki preprečevati dostop do pristanišč, saj naj bi položaj postal nevzdržen. Letos je v Italijo priplulo že 73.000 prebežnikov.

Grožnja prihaja sočasno s protestno noto italijanskega evroposlanca Maurizia Massarija, v katerem je člane Evropskega parlamenta obvestil, da so razmere postale nevzdržne, poroča BBC. Italijanski premier Paolo Gentiloni druge evropske države obtožuje "odvračanja pogleda" od kritičnih razmer.

Samo v zadnjih štirih dneh naj bi italijansko obalo poskušalo doseči 10.000 ljudi iz Severne Afrike. Letos je na obalah Italije pristalo več kot 73.000 prebežnikov, gre za 14-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem lani.

Agencija Združenih narodov za begunce poroča, da je na poti umrlo ali je pogrešanih okoli 2.000 ljudi. Veliko večina prebežnikov svojo pot proti Italiji začne iz Libije.

Libija predstavlja za prebežnike iz podsaharske Afrike, Arabskega polotoka, Egipta, Sirije in Bagladeša vrata v Evropo. Večina med njimi beži pred vojno, revščino ali pregonom.

Italijanska obalna straža vodi koordinacijo večine reševalnih operacij. Večina reševalnih plovil sicer pluje pod zastavami drugih držav, kot sta Nemčija in Malta, upravljajo pa jih neprofitne organizacije.

"Razpravljamo tudi o preprečitvi vstopa tujim humanitarnim ladjam v italijanska pristanišča. Italija je dosegla točko prenasičenosti," je za Reuters povedal vladni vir. Nekdanji premier Matteo Renzi medtem opozarja, da je italijanska javnost razjarjena in da Italija nujno potrebuje dolgoročno strategijo, poroča BBC.

Mednarodna zakonodaja: Ljudem v stiski je treba pomagati

Izkrcavanje nadzira mednarodna zakonodaja. Oddelek EU-ja za migracije opozarja, da morajo imeti humanitarne organizacije ob morebitnih spremembah smernic dovolj časa za pripravo.

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju določa, da se mora vsaki ladji v stiski pomagati ne glede na okoliščine. Država, ki je pristojna za območje, mora ljudi v stiski tudi izkrcati z ladje. Konvencija oblastem nalaga tudi, da morajo izvesti izkrcanje potnikov v najbližjem pristanišču. Za ladje, ki prihajajo iz Libije, je Italija najbližja dežela.

Evropski komisar za migracije Dimitri Avramopoulos se je zato sestal z Massarijem. "Italijanski položaj je res nevzdržen," je dejal Avramopoulos in dodal, da je italijansko spopadanje s krizo vzorno. Članice Evropske unije je pozval k finančni pomoči Italiji in pomoči afriškim deželam, kot je Libija, da bi tako zmanjšali število ljudi, ki želijo državo zapustiti.

Zdravniki brez meja ob tem kličejo na pomoč države članice in dodajajo, da bi morale sodelovati vse države.

Kaos v Libiji

Libija se je po odstavitvi vladarja Moamerja Gadafija oktobra 2011 znašla v kaosu. V sredo so sedem odposlancev ZN-a, ki so obiskovali begunski center v zahodnem mestu Surman, ugrabili oboroženi kriminalci na poti v Tripolis. Predstavnike ZN-a so nato predali tamkajšnjim oblastem, poroča BBC.

J. R.