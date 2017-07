Italijansko sodišče tihotapca prebežnikov obsodilo na osem let in pol zapora

Dosojena zaporna in denarna kazen

15. julij 2017 ob 14:19

Palermo - MMC RTV SLO/STA

Sodišče v Palermu je tunizijskega državljana, ki je leta 2015 med Libijo in Sicilijo na ladji prevažal 750 prebežnikov, obsodilo na osem let in pol zapora zaradi tihotapljenja.

Sodišče mu je dosodilo tudi 18,7 milijona evrov denarne kazni, iz česar naj bi vsakemu prebežniku izplačali 25.000 evrov odškodnine. Sodišče je dosodilo kazen, ki jo je predlagalo državno tožilstvo.

Med prevozom 750 ljudi od Libije do Italije leta 2015 se je ladja zaradi poškodbe znašla v težavah, ljudi pa je rešila ladja za reševanje beguncev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

B. V.