Italijansko sodišče: Mobilnik je povzročil možganski tumor

15 let je štiri ure dnevno uporabljal prenosni telefon

21. april 2017 ob 10:55

Rim - MMC RTV SLO/STA

Sodišče v italijanskem kraju Ivrea je razsodilo v prid tožniku, ki je trdil, da je zaradi pretirane službene uporabe mobilnika dobil benigni tumor na možganih. Dosodili so mu državno rento.

"To je prva razsodba, ki potrjuje neposredno vzročno povezavo med neprimerno uporabo mobilnega telefona in tumorjem na možganih," sta sporočila tožnikova odvetnika Stefano Bertone in Renato Ambrosio, zato bi se lahko zdaj usul plaz podobnih zahtev

Sodišče v Ivrei na severozahodu države je odločitev sprejelo že 11. aprila, a so jo objavili šele v četrtek. Na razsodbo sodišča je sicer še mogoča pritožba.

"Nenehno sem telefoniral"

57-letni Roberto Romeo je pred sodiščem pričal, da je moral zaradi delovnih obveznosti vsak delovni dan v 15 letih uporabljati mobilni telefon od tri do štiri ure na dan. "Nisem imel druge izbire, kot da sem prek mobilnega telefona govoril s sodelavci in organiziral delo - 15 let sem nenehno telefoniral, tudi doma in v avtu," je dejal. Dodal je, da je kasneje dobil občutek, da je njegovo desno uho ves čas zaprto. Leta 2010 so mu diagnosticirali tumor na možganih, ki je bil na srečo benigen, a od takrat ne sliši več, saj so mu odstranil slušni živec, poroča Guardian.

Romeo sam je dejal, da ni bila njegova namera, da bi demonizirali mobilne telefone, a meni, da je potrebno biti bolje osveščen o njihovi uporabi.

Medicinski strokovnjaki so ocenili, da je Romeo 23-odstotni invalid, zaradi česar mu je sodišče priznalo mesečno premijo 500 evrov z naslova nacionalne zavarovalne sheme za nesreče pri delu.

Številne znanstvene raziskave so do zdaj potrdile, da uporaba mobilnih telefonov ob običajni uporabi ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, nekaj večje tveganje naj bi prinesla prekomerna uporaba. Ob tem številni znanstveniki opozarjajo, da je še prezgodaj za dokončne ugotovitve, ker gre za relativno novo tehnologijo.

A. P. J.