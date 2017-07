Iz Zagreba: Slovenija bo sama spoznala, da je arbitražni sporazum zanjo slab

Hrvaška in Slovenija nasprotno o arbitraži

13. julij 2017 ob 07:10

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na Hrvaškem so prepričani, da bi Slovenija privolila v dvostranska pogajanja o meji, če bi v tem dogovoru dobila več, kot je v arbitražni sodbi.

Kljub stališču Hrvaške, da arbitraža zanjo ne velja, ne gre pričakovati, da bo Slovenija popustila pri svojih stališčih, je sinoči v oddaji Otvoreno hrvaške javne radiotelevizije HRT dejal nekdanji namestnik hrvaške zunanje ministrice iz stranke SDP Joško Klisović.

Sredni sestanek premierjev Slovenije in Hrvaške, Mira Cerarja in Andreja Plenkovića, je bil dober in sproščen, je za HRT dejala glavna pravna svetovalka na zunanjem ministrstvu Andreja Metelko-Zgombić. Prepričana je, da bo Slovenija sama spoznala, da je arbitražni sporazum zanjo slab in bo torej sprejela poziv k dvostranskim pogovorom, tokrat z bolj realnimi zahtevami.

Zato pa je Klisović prepričan, da bo Slovenija v kakršne koli prihodnje pogovore vstopala s stališča arbitražne odločitve kot svoje izhodiščne točke in da se bo Hrvaška o njej pač morala pogovarjati.

Klisović hkrati meni, da bo odločitev arbitražnega sodišča glede meje na kopnem s Slovenijo še kako prav prišla Hrvaški pri njenih pogajanjih o meji s Srbijo ali Bosno in Hercegovino. Klisović je sicer še pred dnevi o arbitraži govoril kot o postopku, ki za Hrvaško ne velja in ga ne misli upoštevati.

Tanja Borčić Bernard, Radio Slovenija