Iz ZDA grožnje sodnikom ICC-ja z aretacijo. Francija izrazila podporo sodišču.

11. september 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 17:51

Washington - MMC RTV SLO, STA

Odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), da bo začelo postopek tudi proti ameriškim vojakom, ki so storili zločine v Afganistanu, je vznemirilo ZDA, ki ICC-ju grozi z aretacijo sodnikov in tožilcev. Francija medtem sodišču izraža podporo.

Tožilstvo ICC-ja je novembra 2017 sporočilo, da namerava začeti preiskavo zločinov v Afganistanu, ki bo osredotočena na afganistanske varnostne sile, talibane, teroriste, pa tudi na ameriške vojake in obveščevalce.

Bela hiša je zagrozila, da bodo, če se bo preiskava Američanov res začela, sprejeli več ukrepov. Sodnikom in tožilcem ICC-ja bodo prepovedali vstop v ZDA in blokirali njihova sredstva v ZDA. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton je sodnikom in drugim uradnikom ICC-ja zagrozil celo z aretacijo.

Bolton: ICC je nevaren za ZDA

Bolton je ICC označil za ustanovo, ki ne odgovarja nikomur in je nevarna za ZDA, Izrael in druge ameriške zaveznike. Kakršen koli postopek proti ameriškim vojakom bi bil po njegovih besedah popolnoma neutemeljen in neupravičen. Uradnikom ICC-ja, ki bi bili vpleteni v takšne postopke, je Bolton zagrozil s prepovedjo vstopa v ZDA in aretacijo.

"Če sodišče napade nas ali naše zaveznike, tega ne bomo mirno gledali," je sporočil Bolton, ki je leta 2002 kot državni podsekretar v ameriškem zunanjem ministrstvu po ukazu predsednika Georgea Busha mlajšega umaknil podpis ZDA k rimskemu statutu za ustanovitev ICC-ja.

Francija v podporo ICC-ju

V torek je uradni Pariz sporočil, da mora biti ICC-ju omogočeno, da opravlja vse delo brez ovir. "Francija skupaj s svojimi evropskimi partnerji podpira ICC, tako s svojimi proračunskimi prispevki kot s svojim sodelovanjem," je sporočila tiskovna predstavnica francoskega zunanjega ministrstva Agnes von der Muhll.

"Sodišče mora biti zmožno delovati in izvajati svojo pristojnost brez ovir, neodvisno in nepristransko, v okviru zakonskega okvira, kot ga določa rimski statut," je dejala.

Zavezujoči dvostranski sporazumi

ZDA so se distancirale od ICC-ja zaradi strahu pred morebitnim pregonom njihovih vojakov in obveščevalcev, ki kršijo človekove pravice med vojno proti terorizmu. Bolton je zdaj napadel še kredibilnost ICC-ja z besedami, da bi sodišče moralo kaznovati storilce najhujših grozodejstev, vendar pa naj bi bilo neučinkovito in nevarno ter nelegitimno.

S tem razlogom bodo ZDA sklenile še bolj zavezujoče dvostranske sporazume proti izročanju Američanov ICC-ju, v Varnostnem svetu ZN-a pa bodo ZDA poskrbele, da ICC ne bo imel nobenih pooblastil za jurisdikcijo nad Američani in državljani zavezniških držav, ki niso ratificirale rimskega statuta.

K. Št., B. V.