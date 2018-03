Ruski diplomati zapuščajo London, britanska vlada o novih sankcijah

Rusija vpletenost v napad na Skripala odločno zanika

20. marec 2018 ob 17:15,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 17:29

London - MMC RTV SLO, STA

Ruski diplomati in njihove družine odhajajo iz Velike Britanije, potem ko je premierka Theresa May prejšnji teden naročila izgon 23 ruskih diplomatov zaradi domnevne odgovornosti Moskve pri zastrupitvi dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere.

Rusko veleposlaništvo v Londonu je zapustilo več diplomatskih avtomobilov in kombijev. Okoli 80 Rusov bo državo zapustilo še danes, ko preteče rok, ki ga je Mayeva postavila za odhod omenjenih 23 diplomatov. Pred veleposlaništvom se je zbrala manjša skupina ljudi, ki je diplomatom pomahala v slovo.

Britanska vlada bo medtem na zasedanju nacionalnega varnostnega sveta razpravljala o morebitnih nadaljnjih sankcijah proti Rusiji.

Vodja protiteroristične policije Neil Basu je povedal, da je osrednji del preiskave predvsem raziskati, kako sta se Skripalova gibala. Preiskovalci pregledujejo okoli 4.000 ur posnetkov javnih nadzornih kamer in so zbrali že približno 400 izjav. "Trajalo bo tedne, verjetno mesece," je Basu glede trajanja preiskave dejal za britanski radio.

Skripala in njegovo hčer Julijo so 4. marca našli nezavestna na klopi v britanskem Salisburyju. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Za njuno zastrupitev je London okrivil Moskvo in uvedel več ukrepov.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je ponovil, da je napad najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je medtem opozoril, da mora Velika Britanija kljub obsodbam nadaljevati gospodarsko poslovanje z Rusijo.

Moskva zanika vpletenost in uvaja protiukrepe

Moskva vse obtožbe odločno zavrača. V protiukrepu na izgon ruskih diplomatov iz Velike Britanije so iz Rusije izgnali 23 britanskih diplomatov, ki imajo do sobote čas za odhod iz države. Rusija prav tako zapira britanski odbor za promocijo kulturnih vezi med državama v Moskvi ter konzulat v Sankt Peterburgu.

Kremelj od Londona zahteva dokaze ali opravičilo. Ponovno izvoljeni ruski predsednik Vladimir Putin je odločno zavrnil trditve o ruski vpletenosti v zastrupitev in zatrdil, da je Rusija uničila vse svoje kemično orožje. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ocenil, da konflikt z Londonom ne predstavlja splošnega poslabšanja odnosov z Zahodom.

Tudi Japonska podprla Veliko Britanijo

A vendar so svetovne sile na strani Velike Britanije. Voditelji Francije, Nemčije in ZDA so v skupni izjavi izrazili podporo Veliki Britaniji, Evropska unija pa svojo "brezpogojno solidarnost", poroča BBC. Danes se je po telefonu s premierko Mayevo pogovoril tudi japonski premier Šinzo Abe, ki je po navedbah britanskih oblasti obsodil napad v Salisburyju in delil ogoročenje z Britanci.

OPCW analizira živčni strup

Čez približno dva tedna naj bi bili sicer znani rezultati analize strokovnjakov Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPWC), ki ima sedež v Haagu na Nizozemskem, ki bodo v Londonu vzeli vzorce živčnega strupa, uporabljenega v napadu, nato pa jih bodo preučili visoko priznani mednarodni laboratoriji.

J. R.