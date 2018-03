Theresa May: "Ni druge ugotovitve, kot da je kriva Rusija"

Rusija izgnala 23 britanskih diplomatov

17. marec 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 15:33

Moskva - MMC RTV SLO, STA

"Ruski izgon 23 britanskih diplomatov ne spremeni dejstva - poskusa umora dveh ljudi na britanskih tleh, za kar ni druge ugotovitve, kot da je kriva ruska država," je dejala britanska premierka Theresa May.

Na kongresu konservativne stranke je še dejala, da je Rusija "očitno kršila mednarodno pravo". Opozorila je, da ne bo dopustila, da ruska vlada ogroža življenja britanskih državljanov in drugih na britanskih tleh. Pri tem pa je dodala, da Velika Britanija "ni sprta z ruskimi ljudmi".

Velika Britanija bo v prihodnjih dneh po njenih besedah premislila o nadaljnjih korakih.

23 diplomatov razglašenih za persone non grata

S tem se je Mayeva odzvala na potezo Rusije, ki je napovedala izgon 23 britanskih diplomatov in ustavitev dejavnosti Britanskega sveta po državi v odgovor na "provokativne ukrepe", ki jih je London sprejel proti Moskvi po zastrupitvi nekdanjega ruskega dvojnega agenta Skripala in njegove hčerke.

"23 diplomatov na britanskem veleposlaništvu v Moskvi je razglašenih za persone non grata in bodo v tednu dni izgnani," je sporočilo rusko zunanje ministrstvo, potem ko je na pogovor poklicalo britanskega veleposlanika v Moskvi Lauria Bristowa.

Dodali so, da je ukrep odgovor na britanska "provokativna dejanja" in "neutemeljene obsodbe glede incidenta v Salisburyju 4. marca", ko so na klopi nezavestna našli Skripala in njegovo hčerko Julijo, ki sta bila zastrupljena z živčnim strupom, domnevno razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi.

Za njuno zastrupitev je London z zavezniki obtožil Moskvo, prejšnji teden pa je uvedel več ukrepov, med drugim se je odločil za izgon 23 ruskih diplomatov. Britanski zunanji minister Boris Johnson je v petek dejal, da je napad najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin, kar je Moskva odločno zavrnila.

Rusija je tudi ustavila dejavnosti Britanskega sveta, britanske mednarodne organizacije za kulturne odnose in izobraževanje, po državi. Pri tem je ministrstvo kot vzrok navedlo "neurejen status" Britanskega sveta v Rusiji, Moskva pa je umaknila tudi dovoljenje za odprtje britanskega konzulata v Sankt Peterburgu, piše ruska tiskovna agencija Tass.

London je Moskva še opozorila, da bo ob novih morebitnih "neprijaznih dejanjih proti Rusiji" sprejela dodatne povračilne ukrepe.

Z britanskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so pričakovali takšne povračilne ukrepe iz Rusije. Dodali so, da se bo na začetku prihodnjega tedna sešel nacionalni varnostni svet, ki bo premislil prihodnje korake, poroča AFP. "To sledi ukrepom, ki smo jih sprejeli skupaj z drugimi, da se razdre ruska vohunska mreža, ki deluje v Veliki Britaniji," so sporočili z ministrstva, kjer so še naprej prepričani, da v nacionalnem interesu Velike Britanije ni popolna prekinitev dialoga med državama.

Britanska policija v stiku z ruskimi izgnanci

Potem ko je britanska policija v petek sporočila, da smrt ruskega izgnanca Nikolaja Gluškova v Londonu 12. marca preiskujejo kot umor, je BBC poročal, da je britanska policija stopila v stik z ruskimi izgnanci v Veliki Britaniji, da bi se pogovorili o njihovi varnosti. Varnostne sile so namreč spremenile oceno, po kateri obstaja majhna možnost, da bi jim grozila nevarnost.

Gluškova, nekdanjega sodelavca pokojnega tajkuna in kritika Kremlja Borisa Berezovskega, so 12. marca našli mrtvega na njegovem domu v Londonu. Policija je ugotovila, da je bil zadavljen, sicer pa poudarila, da "na tej stopnji ne kaže, da bi bila smrt Gluškova povezana z zastrupitvijo" Skripala in njegove hčerke, niti da bi bil zastrupljen.

B. V., A. P. J.