Izidi volitev v Posarju dobri obeti za Merklovo

CDU krepko pred SPD-jem

26. marec 2017 ob 08:58,

zadnji poseg: 26. marec 2017 ob 19:10

Saarbrücken - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Konservativci nemške kanclerke Angele Merkel so okrepili svoj položaj največje stranke na volitvah v deželni parlament v Posarju, kar je dobro znamenje za kanclerko, ki si na volitvah septembra obeta še četrti mandat.

V posarskem deželnem parlamentu sicer že zadnjih 17 let vladajo krščanski demokrati (CDU). Ti so po izidih vzporednih anket prejeli 41 odstotkov glasov, kar je šest odstotkov več kot na zadnjih volitvah leta 2012. Socialni demokrati (SPD) so prejeli 29,5 odstotka, kar je za odtenek manj kot pred petimi leti.

Z volitvami v Posarju se je v Nemčiji začelo t. i. supervolilno leto. Po volitvah v Posarju bodo o sestavi deželnega parlamenta maja odločali v zveznih deželah Schleswig–Holstein in Severno Porenje-Vestfalija, veliki sklepni del pa bodo jesenske zvezne parlamentarne volitve.

Pri CDU-ju nameravajo ob morebitni peti zaporedni zmagi nadaljevati črno-rdečo koalicijo s SPD-jem, čeprav bi ti raje oblikovali rdeče-rdeče-zeleno koalicijo z Levico in Zelenimi ali pa rdeče-rdečo.

Posarje z milijonom prebivalcev se še vedno spopada z nekaterimi gospodarskimi izzivi. Nekoč je bilo znano po rudarstvu, a se je, potem ko so leta 2012 zaprli zadnji rudnik, osredotočilo na informacijsko tehnologijo.

T. K. B., K. S.