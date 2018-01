Izrael bo članom organizacije Judovski glas za mir prepovedal vstop v državo

Izrael prepovedal vstop tudi Chomskemu

7. januar 2018 ob 14:29

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Izraelsko ministrstvo za strateške zadeve pripravlja seznam 20 organizacij, katerih članom bo prepovedal vstop v Izrael. Med njimi je tudi ameriška organizacija Judovski glas za mir, ki nasprotuje okupaciji palestinskih ozemelj.

Kot poroča izraelski dnevnik Haaretz, ministrstvo ne želi imenovati preostalih 19 organizacij, ki jim bo prepovedan vstop v Izrael. Seznam organizacij, ki bodo tako kaznovane zaradi njihove podpore gibanju BDS, ki zahteva bojkot, sankcije in dezinvesticije zoper Izrael zaradi kršenja mednarodnega prava in pravic Palestincev, naj bi bil dokončan marca. Nato bo posredovan notranjemu ministrstvu, ki bo odgovorno za implementacijo ukrepov zoper izpostavljene organizacije.

Obe ministrstvi sta že dorekli osnovna merila, ki bodo služila kot utemeljitev za prepoved vstopa za aktiviste. V Izrael tako ne bodo smeli ljudje, ki imajo višje ali pomembne položaje v organizacijah na "črnem seznamu", pa tudi ključni aktivisti, četudi niso na ključnih položajih. Ob tem bo Izrael vstop prepovedal tudi županom in predstavnikom oblasti, ki dejavno in kontinuirano promovirajo bojkot Izraela ali nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih ozemljih, poroča Haaretz. V Izrael ne bodo smeli potovati niti ljudje, ki bi prišli v imenu ali kot del delegacije ene od organizacij na seznamu.

Izrael sicer že zdaj zavrača vstop posameznikom zaradi njihovih političnih stališč in dejavnosti. Pred dvema tednoma je minister za strateške zadeve Gilad Erdan tako dejal, da seznam še ni dokončan, zato ministrstvo preučuje posamezne primere. Leta 2010 je Izrael recimo prepovedal vstop ameriškemu lingvistu in profesorju judovskega rodu Noamu Chomskemu, znanemu kritiku izraelske politike, ki sicer ne podpira pozivov k bojkotu Izraela. Chomsky je bil takrat povabljen, da predava na univerzi Bir Zeit na zasedenem Zahodnem bregu.

Opozorila glede "erozije demokratičnih norm"

Izvršna direktorica organizacije Judovski glas za mir (Jewish Voice for Peace) Rebecca Vilkomerson je dejala, da jih odločitev izraelskih oblasti ne preseneča "glede na stalno erozijo demokratičnih norm in vse večjega strahu pred gibanjem BDS v Izraelu". Dodala je, da se člani njihove organizacije "pridružujejo Palestincem, muslimanom z vsega sveta, temnopoltim ljudem in drugim aktivistom, ki jim je pogosto prepovedan vstop."

Za gibanje BDS je Rebecca Vilkomerson dejala, da pomaga v boju za "enakopravnost in svobodo za vse ljudi v Izraelu/Palestini". Ukrep Izraela je označila za poskus kaznovanja zaradi njihovih načelnih stališč, "ki jih podpira vse več Judov in ostalih ljudi po svetu".

Dejala je še, da bo zaradi ukrepa osebno močno trpela, saj ima v Izraelu veliko sorodnikov. "Ob tem pa verjamem, da je to znak, da narašča moč BDS-ja in upam, da nas bo to pripeljalo bližje dnevu, ko bodo vsi ljudje v Izraelu/Palestini živeli skupaj v enakopravnosti in svobodi", je še dejala po poročanju Haaretza.

B. V.