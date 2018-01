Izrael na vojaško sodišče vložil obtožnico proti Ahed Tamimi

Obtožena tudi sestrična Nur Tamimi

Izrael je proti 17-letni Ahed Tamimi, ki je zaradi udarca vojaka že dva tedna v priporu, vložil obtožnico, v kateri jo obtožuje kamenjanja, oviranja vojske in pozivanja k protestom, za kar je predvidena kazen deset let zapora.

Palestinka je 15. decembra v družbi sestrične Nur Tamimi oklofutala, obrcala in opsovala vojaka, ki je zapiral vhod na stopnice do njenega doma v vasi Nabi Saleh na okupiranem Zahodnem bregu. Tri dni pozneje jo je izraelska vojska aretirala, palestinsko dekle pa je vse odtlej v priporu.

Tamimijeva trdi, da je vojaka napadla, ker je le pred dobro uro v obraz njenega bratranca Mohameda Tamimija izstrelil plastični naboj. "Zagledala sem istega vojaka pred našo hišo, zato nisem mogla biti tiho in sem se odzvala, kot sem se," je dejala na decembrskem zaslišanju. Fotografije bratranca z modricami in brazgotinami po obrazu so hitro zaokrožile po palestinskih družbenih omrežjih, še poroča Times of Israel.

Na seznamu obtožb je nasilni napad na vojaka, za katerega vojska trdi, da mu je udarec Tamimijeve povzročil modrice na obrveh, oviranje vojaka pri opravljanju svoje dolžnosti, metanja kamenja na vojsko, sodelovanja v nemirih in pozivanja drugih k udeležbi na njih.

Tamimijina odvetnica Gaby Lasky je prepričana, da bo dekle za nekaj obtožb oproščena, vendar se boji, da bodo za tiste, za katere bo obsojena, tožilci zahtevali najvišjo kazen. Za naštete obtožbe pri polnoletnih ljudeh zaporna kazen znaša 10 let, v primeru Tamimijeve, ki je mladoletna, pa naj bi bila vendarle nižja.

Vojaško sodišče je znova zahtevalo več časa, da preuči obtožbe. "Prepričana sem, da jo želijo čim dlje obdržati, saj glasu upora ne želijo videti zunaj zapora," je Laskyjeva za Reuters povedala v sodni dvorani vojaškega sodišča v zaporu Ofer v Ramali.

Izrael je v nedeljo Tamimijino 21-letno sestrično Nur Tamimi, ki je bila prisotna v času nastanka posnetka, obtožilo nasilnega napada na vojaka in oviranja pri opravljanju dolžnosti. Sodišče je odredilo, da mora do konca sodnih postopkov ostati v priporu, je poročal The Times of Israel.

Kadura Fares, aktivist za pravice Palestincev, meni, da so obtožbe lažne. "Namen obtožb je terorizirati ljudi, s tem želijo otroke in druge odvrniti od protestiranja," je povedal vodja Kluba palestinskih zapornikov, ki se zavzema za pravice Palestincev v izraelskih zaporih.

Več o Ahed Tamimi si preberite v prispevku: 17-letna Ahed Tamimi - nova ikona palestinskega upora.

Palestinska Ivana Orleanska

Tamimijeva je z dejanjem postala simbol upora za Palestince, levičarski izraelski časopis Haaretz je zapisal, da Izrael s svojimi dejanji tvega, da bo Tamimijevo povzdignil v "palestinsko Ivano Orleansko". Konservativni desničarski politiki vojaka, ki sta ob klofutah ostala mirna, njuno vedenje označujejo za ponižujoče. Vojska vztraja, da sta ravnala profesionalno in da je posnetek dogajanja dokaz, da izraelska vojska ni ofenzivna.

Tamimijeva je prvič na naslovnicah pristala pred dvema letoma, ko je ugriznila vojaka, ki je poskušal aretirati njenega mlajšega brata. Tudi njen oče, Basem Al Tamimi, je znan palestinski aktivist in organizator protestov proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu.

