Božič v Sveti deželi letos v znamenju spopadov med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami

Med Palestinci že 12 smrtnih žrtev

24. december 2017 ob 20:50

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA

Več tisoč kristjanov z vsega sveta se je pred božičem tradicionalno zbralo v Jeruzalemu, kjer po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ga prizna za prestolnico Izraela, potekajo spopadi med Palestinci in Izraelci.

Procesijo je vodil jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa, ki bo v Baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu tudi daroval polnočnico. Po navedbah izraelskega ministrstva za turizem za božične praznike tudi letos pričakujejo več deset tisoč turistov, na današnji večer so v Betlehemu vsi hoteli polno zasedeni. Temu primerno so poostreni tudi varnostni ukrepi.

Turistov je vendarle precej manj kot prejšnja leta. Lastniki trgovin izpostavljajo upad prometa zaradi manjšega obiska, ki ga pripisujejo odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Jeruzalem prizna za glavno mesto Izraela.

Palestinski protesti, ki so sledili odločitvi ameriške administracije, so zahtevali že dvanajsto žrtev. Preminil je 19-letnik iz Gaze, ki so ga že pred dnevi ustrelili na izraelski meji, zdaj pa je podlegel poškodbam, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Božički proti izraelskim silam

V sobotnih spopadih med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami v Betlehemu so nekateri palestinski protestniki nosili maske božička. Nekaj sto protestnikov, nekateri tudi z božično čepico, se je zbralo na Zahodnem bregu, poroča Al Bavaba. Izraelske varnostne sile so jih poskušale razgnati s solzivcem in plastičnimi naboji, prišlo je do novih spopadov. "Naše sporočilo otrokom Palestine je, da Božiček prihaja tudi k razseljenim in trpečim ljudem, da bi prinesel darila, za katera so palestinski otroci prikrajšani," je po poročanju ABC Newsa povedal Mohamad Al Iaham, prebivalec Betlehema.

345 ranjenih otrok

Po podatkih Združenih narodov je bilo med 5. in 18. decembrom v spopadih ranjenih 345 palestinskih otrok. Palestinski Rdeči križ medtem navaja, da se je med spopadi poškodovalo 3.600 Palestincev, med njimi je bilo 729 ranjenih s plastičnimi naboji, 192 pa s pravimi. Organizacija Zaščita za otroke Palestine navaja sedem primerov hujših poškodb mladoletnih, najmanj dva med njimi zaradi plastičnih nabojev trpita hude poškodbe možganov, poroča Al Džazira.

Izrael sicer že dolgo vztraja, da je Jeruzalem njegova prestolnica, medtem ko si Palestinci lastijo vzhodni del mesta, kjer so vsi glavni sveti kraji, in ga vidijo kot prestolnico svoje morebitne prihodnje države. Do Trumpove odločitve so se druge države bolj ali manj vzdržale vseh dejanj, s katerimi bi lahko vplivale na status Jeruzalema, saj naj bi bil ta določen na pogajanjih med sprtima stranema.

Izrael zapušča Unesco

Ob robu dogajanja je izraelski premier Benjamin Netanjahu sporočil, da bo Izrael v skladu z napovedmi izstopil iz Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Veleposlanica Izraela pri ZN-u bo Unesco o tem pisno obvestila še pred koncem leta, izstop pa bo nato začel veljati konec leta 2018, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Netanjahujeva napoved sledi potrditvi resolucije v Generalni skupščini ZN-a, ki ZDA poziva k umiku priznanja Jeruzalema kot prestolnice Izraela in ponavlja, da je treba status Jeruzalema rešiti na pogajanjih med Izraelom in Palestinci.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate še, kakšne so božične posebnosti v Indoneziji, Venezueli in na Poljskem:

VIDEO Božič v Betlehemu v znamenju spopadov

J. R.