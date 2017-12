Izraelske sile v petek ubile štiri Palestince in jih 150 ranile s pravimi naboji

Med ubitimi tudi moški brez nog na invalidskem vozičku

15. december 2017 ob 19:28,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 19:46

Jeruzalem,Gaza - MMC RTV SLO, Reuters

Zdravstvene službe poročajo, da je Izrael v petek ubil štiri Palestince, 150 pa jih je ranil s pravimi naboji. Največ žrtev je v Gazi, kjer je protestiralo na tisoče ljudi.

Protestniki so metali kamne na izraelske vojake, poroča Reuters. Zdravniki pravijo, da so izraelske sile ubile dva protestnika, pri čemer je bil eden na invalidskem vozičku, 150 pa jih ranile. BBC, ki se sklicuje na palestinske uradnike, poroča, da so bili ubiti trije ljudje.

Moški na vozičku, 29-letni Ibrahim Abu Turaja, je obe nogi izgubil v izraelskem raketnem napadu na Gazo leta 2008, bil pa je redni udeleženec protestov proti izraelski okupaciji.

Dva Palestinca sta bila ubita tudi na Zahodnem bregu, kjer jih je bilo ranjenih še 10. Za enega mrtvega je izraelska policija sporočila, da je zabodel policista. Očividci so dejali, da je imel nož in oblečeno nekaj, kar je bilo videti kot pas z bombami. Palestinski zdravnik na prizorišču je dejal, da je pas lažen. Skupno število ubitih Palestincev v zadnjem tednu je tako naraslo na 10. Smrtnih žrtev na izraelski strani ni.

Večina žrtev v Gazi

Kot je sporočil palestinski Rdeči polmesec, so reševalci v petek popoldne na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu oskrbeli najmanj 54 ranjenih. Štirje so bili ranjeni s pravimi naboji, 11 s kovinskimi naboji, prevlečenimi z gumo, več deset pa jih je poškodoval solzivec. Rdeči polmesec v Gazi je sporočil, da je bilo ranjenih najmanj 96 ljudi, od tega 36 s pravim strelivom, poroča palestinska tiskovna agencija Maannews. Izraelske sile so na zasedenem ozemlju poleg pravega streliva uporabile tudi solzivec.

Izraelske pomorske sile so v vodah Gaze medtem streljale na palestinske ribiče. Ranjen ni bil nihče, takšni incidenti pa so skoraj vsakodnevni. V sredo so izraelske sile blizu Hebrona na Zahodnem bregu z uperjenim orožjem ustavile reševalno vozilo Rdečega polmeseca in iz njega izvlekle palestinski najstnici ter ju aretirali, še poroča Maannews.

Novo nasilje se je na zasedenih palestinskih ozemljih razplamtelo po nedavni odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA kot glavno mesto Izraela prizna Jeruzalem, čeprav je vzhodni del mesta od leta 1967 pod izraelsko vojaško okupacijo. Praktično celotna mednarodna skupnost je ameriško odločitev obsodila. Izrael od okupacije dalje na območju Vzhodnega Jeruzalema, ki ga Palestinci zahtevajo za glavno mesto neodvisne Palestine, gradi domove za judovske naseljence, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom, in uničuje palestinske domove, tisočim Palestincev pa je odvzel status stalnih prebivalcev.

B. V.