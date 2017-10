Izteka se rok za odločitev usode o Kataloniji

O katalonskem vprašanju bodo razpravljali tudi voditelji EU-ja

19. oktober 2017 ob 07:25

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ob 10. uri se izteče rok, ko se morajo katalonske oblasti odločiti, ali bodo prekinile proces osamosvajanja Katalonije. V nasprotnem primeru bo Madrid v skladu s 155. členom ustave odvzel avtonomijo. Strani trdno vztrajata vsaka pri svojih stališčih.

Puigdemont bi moral že do ponedeljka podati jasen odgovor, ali je prejšnji teden razglasil samostojnost Katalonije ali ne. V ponedeljek se je v javnem pismu zavzel za dialog z Madridom v prihodnjih dveh mesecih, eksplicitnega odgovora, ali je ali ni razglasil neodvisnosti, pa ni podal. Madrid je že pretekli teden napovedal, da bo, če Puigdemont do danes do 10. ure ne bo končal postopka razglasitve neodvisnosti, sprožil 155. člen ustave, ki mu omogoča neposredni nadzor nad Katalonijo.

V sredo pa je vir iz katalonske vlade sporočil, da je Puigdemont na izredni seji svoje stranke dejal, da bo uradno razglasil neodvisnost, če bo Španija sprožila postopek ukinitve avtonomije Katalonije.

155. člen ustave, ki bi vladi v Madridu omogočil, da prevzame neposreden nadzor nad Katalonijo, sicer ni bil uporabljen še nikoli. Če bi bil, bi to še dodatno zaostrilo najhujšo politično krizo v Španiji v zadnjih desetletjih, ki jo je sprožil prepovedani referendum o neodvisnosti Katalonije. Na njem je 90 odstotkov volivcev glasovalo za samostojnost, udeležba pa je bila zgolj 43-odstotna. Puigdemont je po referendumu podpisal deklaracijo o neodvisnosti, a hkrati zamrznil njeno izvajanje in predlagal pogovore z vlado, kar v Madridu ves čas zavračajo.

V teoriji lahko ob sprožitvi 155. člena ustave Madrid odpusti lokalno administracijo in zaposli nove sodelavce, prevzame nadzor nad policijo in financami ter skliče predčasne volitve.

Še nikoli uporabljenga uveljavitev 155. člena

Če se bo španski premier Mariano Rajoy odločil za uveljavitev 155. člena ustave, bo trajalo od tri do pet dni, preden bo regionalna avtonomija ukinjena, saj mora o njej glasovati tudi španski parlament. Ta napoved sicer povečuje tveganje za izbruh socialnih nemirov in ima negativne posledice za četrto največje gospodarstvo v evroobmočju, med drugim znižanje napovedi gospodarske rasti.

Rajoy vztraja, da je katalonska vlada kršila zakon, ko je kljub prepovedi 1. oktobra izvedla referendum in potem 10. oktobra simbolno razglasila neodvisnost, ki jo je potem preložila, na drugi strani pa Puidgemont Madridu očita policijsko nasilje, ki je zaznamovalo referendumski dan, v katerem je bilo poškodovanih več kot 800 ljudi, po aretaciji dveh vodij gibanj za neodvisnost Katalonije pa je zvezne oblasti obtožil, da so postale avtoritarne.

Kot poroča Reuters, še ni jasno, kdaj in kako bi lahko Katalonija razglasila neodvisnost, in ali bi jo lahko potrdil regionalni parlament, čeprav so številni poslanci, ki podpirajo neodvisnost, dejali, da želijo, da se o njej glasuje v parlamentu, da bi bil postopek bolj formalen.

Katalonsko vprašanje bo tudi ena glavnih tem vrha voditeljev EU-ja.

