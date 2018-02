Jacob Zuma le odstopil

Policija preiskala dom zaveznikov predsednika Zume

14. februar 2018 ob 10:15,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 22:14

Johannesburg - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je izvršni odbor vladajočega ANC-ja južnoafriškega predsednika Jacoba Zumo pozval k odstopu, je ta sprva to zavrnil in dejal, da ni storil nič narobe, naposled pa je le odstopil.

Takojšnji odstop je oznanil v televizijskem nagovoru. "V ANC-ju nikoli ne bi smelo biti delitev v mojem imenu, zato sem se odločil, da s takojšnjo veljavo odstopim kot predsednik republike," je dejal. 75-letni Zuma je bil pod pritiskom, naj odstopi zaradi številnih očitkov o korupciji. Pred odstopom je še danes dejal, da ne vidi razlogov, da bi takoj odstopil, Afriški nacionalni kongres (ANC) pa po njegovih besedah svojega poziva k njegovemu odstopu ni pojasnil.

"Nihče ni nikoli podal razlogov. Nihče ne pove, kaj sem storil," je čez dan dejal Zuma. Poudaril je, da ne nasprotuje ANC-ju, a da se ne strinja z njegovo odločitvijo za poziv k njegovemu odstopu.

Zuma se je z odstopom izognil glasovanju o nezaupnici in odstavitvi v parlamentu. Položaj predsednika naj bi prevzel Cyril Ramaphosa, ki je Zumo na čelu vodje stranke zamenjal decembra.

Racija na domu družine Gupta

Medtem je južnoafriška policija izvedla racijo na domu vplivne družine Gupta, ki naj bi prijateljevanje z Zumo izkoristila v korist svojih poslovnih interesov. Aretirali so tri ljudi. Policija je na razkošni dom družine v prestižnem predmestju Johannesburga prispela v jutranjih urah. Kot so pojasnili policisti, gre za operacijo, povezano z "zavzetjem države" oziroma domnevno korupcijo državnih institucij pod vlado Jacoba Zume. BBC navaja tamkajšnje medije, ki poročajo, da je med aretiranimi tudi član družine.

Družina Gupta ima v lasti cel niz podjetij v Južni Afriki, soočajo pa se z obtožbami, da so svoj vpliv in odnos z Zumo izkoristili za dostop do več milijonov dolarjev vrednih pogodb z vlado. Tako Zuma kot družina, ki izvira iz Indije, vse obtožbe zanikajo.

A prav vezi z družino Gupta so v določeni meri prispevale k okrepitvi pritiska na Zumo, naj odstopi. Zuma v današnjem televizijskem intervjuju ni omenil policijske akcije zoper družino Gupta.

A. P. J., B. V.