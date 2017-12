Zumo na čelu stranke zamenjal Ramaphosa

Glasovanje zaznamovali zapleti in spori

19. december 2017 ob 09:56

Johannesburg - MMC RTV SLO, STA

Delegati južnoafriškega vladajočega Afriškega narodnega kongresa (ANC) so za novega predsednika stranke v ponedeljek izvolili namestnika predsednika države in poslovneža Cyrila Ramaphoso.

Na položaju bo nasledil predsednika države Jacoba Zumo, ki se spoprijema z obtožbami korupcije. Zuma tako zapušča vrh stranke, ne pa tudi predsedniškega položaja. 65-letni Ramaphosa je znan politik, bogat poslovnež, aktivist in sindikalist, ki je od leta 2014 namestnik predsednika države. Je tudi glavni kandidat, da zmaga na volitvah za predsednika države, ki bodo leta 2019.

Za mesto predsednika ANC-ja se je potegovalo sedem kandidatov, za favorita pa sta veljala Ramaphosa in predsednikova nekdanja žena Nkosazana Dlamini - Zuma. Ramaphoso je na glasovanju v Johannesbrugu podprlo 2.440 delegatov, Dlamini - Zumo pa 2.261, ki jo naj bi, kot piše BBC, podprl tudi zdajšnji predsednik države. Izidu volitev je sledilo praznovanje med strankarskimi delegati in na ulicah Johannesburga.

Boj za predsedniško mesto je povzročil oster politični spopad, zaradi česar je celo grozil popoln racept stranke še pred volitvami. Glasovanje so zaznamovali zapleti in spori glede tega, kdo sploh sme glasovati, več sto udeležencem kongresa stranke pa so prepovedali, da bi oddali svoj glas. Zato ni izključeno, da se bodo privrženci Dlamini - Zume pritožili na izid glasovanja.

Socialdemokratski Afriški narodni kongres vlada državi vse od padca apartheida leta 1994. Tokratni kongres stranke naj bi trajal do srede.

T. J.