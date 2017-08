Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Radost Zumovih podpornikov ob novici, da nezaupnica ni bila izglasovana. Foto: Reuters Glasovanje je bilo tokrat prvič tajno. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

JAR: Zuma preživel že osmo glasovanje o nezaupnici

Glasovanje bilo tokrat tajno

8. avgust 2017 ob 19:35

Južnoafriški predsednik Jacob Zuma je preživel že osmo glasovanje o nezaupnici - kljub temu, da je bilo glasovanje tajno, zaradi česar je opozicija upala, da bi nezaupnico morda podprli tudi nekateri poslanci vladajoče stranke Afriški nacionalni kongres (ANC).

A nezaupnica, vložena zaradi obtožb korupcije, ki Zumo že dalj časa spremljajo, je bila zavrnjena s 198 glasovi proti 177. Novico so spolanci ANC-ja in Zumovi podporniki pozdravili z glasnimi vzkliki in rajanjem na ulicah.

Da bi bila zaupnica sprejeta, bi jo moralo podpreti najmanj 50 od skupno 249 poslancev ANC-ja. Vseeno pa rezultat glasovanja kaže, da se je najmanj 26 poslancev ANC-ja uprlo predsedniku, še devet pa s ejih je glasovanja vzdržalo.

Pred glasovanjem je opozicijski poslanec Andries Tlouamma, podpredsednik stranke Agang, opozoril, da če Zuma nezaupnico preživi, bo Južna Afrika "na poti v pekel", poslanec Mmusi Maimane iz Demokratičnega zavezništva (DA), ki je nezaupnico vložilo, pa je dejal, da se "danes izbira med tistim, kar je prav in kar je narobe, med dobrim in zlom".

Velik preizkus za stranko

Zahtevo je DA vložila aprila, potem ko je Zuma odstavil spoštovanega finančnega ministra Pravina Gordhana, zaradi česar sta dve bonitetni agenciji znižali kreditno oceno države na raven ničvrednosti. 75-letnega predsednika države sicer sumijo vpletenosti v več korupcijskih škandalov v času, ko se Južna Afrika bori s padcem gospodarstva, recesijo in brezposelnostjo.

Glasovanje je bilo velik preizkus za ANC, saj je nekaj pomembnejših članov stranke precej kritičnih do Zume, a je bilo vedno malo verjetnosti, da bi jim ga uspelo odstaviti.

Predsednica parlamenta Baleka Mbete je tik pred zdajci sporočila, da bo glasovanje tajno, kar je veliko opazovalcev presenetilo. Pravico do tajnega glasovanja so sicer z dolgo pravno bitko skušale doseči opozicijske stranke, ustavno sodišče pa je nato odločilo, da je tovrstno glasovanje dovoljeno. Vsa dozdajšnja glasovanja o Zumovi nezaupnici so bila tajna.

Zuma, ki je predsednik od leta 2009, naj bi kot vodja ANC odstopil decembra, njegov drugi predsedniški mandat pa se bo iztekel leta 2019. Rezultat današnjega glasovanja je Zuma pospremil z besedami, da "bo opozicija doumela, da je ANC priljubljen, ko na volitvah leta 2019 zmaga z veliko večino".

