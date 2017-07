Japonska v letu 2016 izgubila več kot 300.000 Japoncev

Na Japonskem manj kot dva odstotka tujcev

5. julij 2017 ob 17:02

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Domače prebivalstvo Japonske, brez upoštevanja tujih državljanov, se je lani zmanjšalo za 308.084 ljudi, kar je največji medletni upad do zdaj.

Številke so pokazale, da je 1. januarja letos na Japonskem živelo 125.583.658 Japoncev, več kot 300.000 manj kot leto pred tem.

Število rojstev je padlo za 2,9 odstotka na 981.202, kar je najmanj, odkar so leta 1974 začeli voditi to statistiko.

Japonsko prebivalstvo se stara

Posledično se prebivalstvo Japonske stara, saj število ljudi, starejših od 65 let, predstavlja že 27 odstotkov vse populacije, medtem ko je število Japoncev, mlajših od 14 let, na najnižji ravni do zdaj, predstavlja le 12,7 odstotka prebivalstva.

Japonci ponosni na kulturno in etnično homogenost

Japonska se je do zdaj upirala, da bi na široko odprla vrata priseljencem, saj so Japonci ponosni na kulturno in etnično homogenost. A v zadnjem času – zaradi potrebe po delovni sili – japonska vlada sprejema vse več ukrepov, s katerimi bi rada privabila študente in visoko usposobljeno delovno silo iz tujine.

Na Japonskem živi 2.323.428 tujcev, kar je manj kot dva odstotka celotne populacije (127.907.086).

