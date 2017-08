Jemen: Tihotapci ljudi v morje porinili do 180 prebežnikov. Več deset mrtvih.

IOM: Morda gre za nov način delovanja tihotapcev

10. avgust 2017 ob 16:41

Sana - MMC RTV SLO, STA

Tihotapci ljudi so ob obali Jemna z ladje v morje porinili do 180 prebežnikov, umrlo pa naj bi do 55 ljudi. Gre za že drugi takšen incident v nekaj dneh. V sredo je umrlo okoli 50 ljudi.

Tihotapci so prebežnike potisnili v morje v strahu, da bi jih ob prihodu na obalo aretirali. Pet trupel so že našli, pogrešanih je še okoli 50 ljudi, za katere se domneva, da so mrtvi. Predstavnica Mednarodne organizacije za delo (IOM) je dejala, da gre morda za nov način delovanja tihotapcev ljudi. Kot je pojasnila, se tihotapci zavedajo nevarnosti in tega, da bi lahko nanje streljali, zato se prebežnikov znebijo blizu obale, poroča BBC.

IOM, ki se sklicuje na preživele, je v sredo sporočil, da so tihotapci ljudi več kot 120 prebežnikov iz Somalije in Etiopije prisilili v skok v morje, pri čemer jih je 29 umrlo, 22 pa jih še pogrešajo.

Med mrtvimi in pogrešanimi so številni otroci in ženske. Prebežniki na ladji so bili v povprečju stari 16 let. Zdravniki IOM-a so oskrbeli 27 preživelih, ki so ostali na plaži, številni pa so jo zapustili, preden so prejeli pomoč.

Tihotapci so se medtem že vrnili v Somalijo, da bi nadaljevali svoj posel in po isti poti v Jemen pripeljali nove prebežnike, je povedal vodja misije IOM-a v Jemnu Laurent de Boeck.

Pred lakoto prisiljeni bežati v vojno

Kljub vojni v Jemnu, v kateri je od marca 2015 umrlo že skoraj 8.400 ljudi, država še vedno privlači številne prebežnike iz afriškega roga. Bežijo pred lakoto in konflikti, Jemen pa vidijo kot vrata v druge Zalivske države ali Evropo.

Od začetka leta je iz afriškega roga v Jemen kljub tamkajšnji humanitarni katastrofi prišlo skoraj 55.000 ljudi. Več kot polovica jih je mlajših od 18 let in bežijo iz Somalije in Eritreje, tretjina pa je žensk. Drugi prebežniki se odločijo za pot v Evropo prek Libije in Sredozemskega morja.

B. V.