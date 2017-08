Jug Azije se spopada z enim najhujših monsunov - prizadetih 16 milijonov ljudi

Nujno potrebna nagla pomoč

18. avgust 2017 ob 18:04

New Delhi - MMC RTV SLO, Reuters

Več kot 16 milijonov prebivalcev juga Azije so prizadele obsežne monsunske poplave. V poplavah v Nepalu, Bangladešu in Indiji naj bi življenje izgubilo okoli 500 ljudi, oblasti pa se bojijo, da najhujše šele prihaja.

Po navedbah Mednarodne zveze društev rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC) gre za eno najhujših humanitarnih kriz na tem področju v zadnjih letih. Ljudem primanjkuje hrane, po območju pa se širijo bolezni.

Poplavljena je več kot tretjina Bangladeša in Nepala, prizadetih je tudi okoli 11 milijonov prebivalcev štirih severnih indijskih držav, več 10.000 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.

"To naglo postaja ena najresnejših humanitarnih kriz, ki jih je ta regija doživela v zadnjih letih, zato je nujno potrebno takojšnje ukrepanje, da bi pomagali milijonom ljudi, prizadetih v teh uničujočih poplavah," je pozval Martin Faller, regionalni direktor IFRC-ja. "Na milijone ljudi v Nepalu, Bangladešu in Indiji se spopada s hudim pomanjkanjem hrane in boleznimi zaradi onesnažene vode."

Že dolgo ni bilo tako hudo

V Bangladešu, kjer so poplave že zdaj dosegle rekordne ravni, naj bi se stanje v naslednjih dneh še poslabšalo, stanje pa opisujejo kot "skrajno obupno". Zaradi narasle vode je otežen tudi dostop do prizadetih delov.

V Nepalu so poplave na jugu države povsem uničile kmetijski pridelek, zato se oblasti že bojijo hudega pomanjkanja zalog hrane. Tudi za prihajajoče dni je vremenska napoved neobetavna.

Čeprav so monsunska deževja na jugu celine vsakoletna stalnica, pa prebivalci ne pomnijo, kdaj je bilo nazadnje tako hudo.

K. S.