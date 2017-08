Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Oblasti so potrdile, da je v poplavah in plazovih umrlo več kot 400 ljudi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sierra Leone: Po poplavah in plazovih pogrešajo še več kot 600 ljudi

Na pomoč mednarodne organizacije

16. avgust 2017 ob 10:16

Freetown - MMC RTV SLO

Predele prestolnice Sierre Leone Freetown so prizadeli hude poplave in plazovi, v katerih je umrlo blizu 400 ljudi, več kot 600 pa jih je pogrešanih. Več kot 3000 ljudi je ostalo brez doma.

Predsednik Ernest Bai Koroma je zaprosil za mednarodno pomoč, država se je zavila v črnino. "Celotna skupnost žaluje. Številni ljubljeni so še vedno pogrešani, več kot 600," je dejal Koroma, potem ko je obiskal prizadeta območja.

"Nujno potrebujemo pomoč," je dejal med obiskom četrti Regent, ki je najbolj prizadeta. Katastrofa "nas je uničila", je dejal in dodal, da so izginile celotne skupnosti. V eni od četrti se je del hriba utrgal na mesto in porušil več deset zgradb, med njimi tudi tri- oziroma štirinadstropne.

Kot poroča BBC, je Rdeči križ opozoril, da pri iskanju morebitnih preživelih bije bitko s časom, Združeni narodi pa so aktivirali svoje ekipe za pomoč reševalnim ekipam. Po besedah tiskovnega predstavnika ZN-a Stephana Dujarrica so stekli postopki za preprečitev izbruha različnih bolezni, kot so kolera, tifus in diareja. Ob tem še poroča, da bo danes množičen pokop žrtev, da bi tako zagotovili prostor za nova trupla.

Obilno deževje je za Sierro Leone dokaj običajno, nezavarovana stanovanja oziroma hiše pa so lahek plen naraslih voda.

K. T.