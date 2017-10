Južna Afrika: Moška, ki sta temnopoltega fanta zaprla v krsto, obsojena na več let zapora

Dve desetletji po apartheidu znaki boja proti rasizmu?

27. oktober 2017 ob 17:25

Middelburg - MMC RTV SLO

Dva belopolta moška je sodišče v mestu Middelburg v Južni Afriki obsodilo na več kot deset let zapora. Moška sta lani temnopoltega fanta pretepla, ga prisilila, da se je ulegel v krsto in mu grozila, da ga bosta zažgala.

Victor Mlotshwa se je avgusta leta 2016 na poti v trgovino v kraju Middelburg, 165 kilometrov vzhodno od Johhanesburga, znašel na zemljišču 30-letnega Thea Martinsa Jacksona in 29-letnega Willema Oosthuizena. Kmetovalca sta ga obtožila motenja posesti in kraje vrvi, zaradi česar sta ga najprej pretepla, nato pa ga prisilila, da je zlezel v krsto in mu grozila, da ga bosta polila z bencinom in živega zažgala, poroča BBC.

Sodnica Segopotje Mphahlele je Jacksona obsodila na 14 let, Oosthuizena pa na 11 let zapora. Na njeno odločitev je vplivalo, da je napad na Mlotshwo rasistično dejanje in dejstvo, da moška za dejanja nista pokazala nobenega obžalovanja. Del kazni sta dobila tudi zaradi napada na edinega očividca.

Zgodba je dobila medijsko pozornost, ko se je na spletu znašel del posnetka, v katerem moška fanta zapirata v krsto. Jackson in Oosthuizen sta v svoj zagovor dejala, da fanta nista želela raniti, temveč da sta ga želela le "naučiti lekcije".

Pred sodiščem se je med izrekom sodbe zbralo okoli 500 ljudi, privržencev Afriškega narodnega kongresa (ANC) in Demokratske stranke, ki so razvili plakate, na katerih so pozivali h koncu rasizma. V bližini sodišča so postavili tudi oder, kjer so lokalni voditelji nagovorili prebivalce. Na sodišče so sicer prišli tudi objokani sorodniki obsojencev, pred sodiščem pa se je v znak podpore obsojenima zbralo kakšnih 30 lokalnih kmetovalcev, poroča Al Džazira.

Boj proti južnoafriški rasistični dediščini

23 let po koncu apartheida v Južni Afriki nekateri obsodbo vidijo kot znak napredka v boju proti rasizmu, dolge kazni pa kot nujno potrebno opozorilo somišljenikom, poroča BBC. Tega mišljenja pa ni Jacksonov odvetnik Carel Taute. "Izjava sodnice, da bo sodba gradila odnose v skupnosti, se mi zdi ironično. Bojim se, da se bo zgodilo prav nasprotno," je dejal za Al Džaziro in izpostavil medijsko pozornost primera, ki je po njegovem mnenju vplivala na sojenje.

Za končno obsodbo se pričakuje, da bo imela dolgoročne posledice na medrasne odnose v državi. Dodaten simbolični pomen ima po poročanju BBC-ja tudi dejstvo, da je po rasističnem napadu na temnopoltega moškega dva bela moška obsodila temnopolta sodnica.

J. R.