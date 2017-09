V St. Louisu izbruhnili protesti, potem ko je sodišče belega policista oprostilo umora

Policista se sliši, kako napoveduje, da bo ubežnika ubil

16. september 2017 ob 11:52

St. Louis - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V ameriškem mestu St. Louis so v petek izbruhnili protesti, potem ko je sodišče nekdanjega belega policista oprostilo umora temnopoltega moškega.

Protest se je začel, ko je sodišče nekdanjega policista Jasona Stockleyja oprostilo umora 24-letnega Anthonyja Lamarja Smitha. Stockley je namreč leta 2011 s svojim policijskim partnerjem Smithu, domnevnemu preprodajalcu mamil, med begom sledil in ga petkrat ustrelil. Temnopolti Smith je zaradi strelov umrl.

Kot je poudarilo tožilstvo, se Stockleyja na policijskem posnetku dogajanja v policijskem vozilu med zasledovanjem sliši, kako napoveduje, da bo Smitha, za katerega je uporabil žaljivko, ubil.

Stockley je nato partnerju ukazal, naj se z vozilom zaleti v Smithov avtomobil, nato sta se vozili ustavili. Stockley se je približal Smithovemu vozilu in začel streljati. Policist se je branil, češ da je mislil, da je bil Smith oborožen, v avtu pa so nato našli pištolo. A tožilstvo trdi, da je Stockley orožje podtaknil in da so na njem našli le njegov DNK, ne pa tudi Smithovega.

Tožilstvo je vprašalo, zakaj je Stockley takoj po streljanju brskal po prtljažniku svojega avtomobila, preden se je vrnil do avtomobila žrtve. Policist se je branil s trditvijo, da je šel po opremo za prvo pomoč.

V avtomobilu so sicer našli vrečko s heroinom, na kateri so našli le DNK ubitega Smitha.

"Ni pravice, ni miru"

Po razsodbi sodišča se je po poročanju Reutersa v središču mesta zbralo okoli 600 protestnikov, ki so vzklikali: "Ni pravice, ni miru" in "Morilski policisti morajo oditi." Nekateri so imeli transparente z napisom "Življenja temnopoltih štejejo".

Udeleženci protesta so trdili, da sodba kaže na rasno nepravičnost in na to, da pravosodni sistem v St. Louisu temnopoltih ljudi ne obravnava enakopravno.

Nekateri protestniki so razbili nekaj izložb, v policijo pa so metali steklenice in smeti. Osem policistov je ranjenih, sporoča policija. Več ljudi je bilo aretiranih. Ker protestniki niso zapustili prizorišča, kot jim je ukazala policija, so policisti uporabili solzivec in gumijaste naboje.

St. Louis oziroma njegovo predmestje Ferguson je pristalo v središču razprave o institucionalnem rasizmu v ZDA, potem ko je leta 2014 beli policist Darren Wilson ubil neoboroženega temnopoltega najstnika Michaela Browna. V protestih po takratni oprostitvi policista je nastalo gibanje za pravice temnopoltih "Življenja temnopoltih štejejo".

B. V.