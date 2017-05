Kabul: V napadu na konvoj Nata ubitih osem civilistov, ranjeni tudi trije ameriški vojaki

Talibani zagrozili z napadi na tuje sile

3. maj 2017 ob 07:56

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters

V glavnem mestu Afganistana je bilo v samomorilskem napadu na konvoj Nata ubitih osem civilistov, najmanj 25 jih je ranjenih. Ranjeni so tudi trije pripadniki ameriške vojske.

Napad se je zgodil v jutranji prometni konici, tarča pa je bil konvoj Natovih oklepnih vozil za prevoz vojakov. Predstavniki zdravstvenih služb v mestu so sporočili, da je bilo ubitih osem civilistov, najmanj 25 pa jih je ranjenih, saj je bilo v bližini napada uničenih ali močno poškodovanih več civilnih vozil.

Predstavnik Natove misije v Afganistanu Odločna podpora Bill Salvin je dejal, da so bili v napadu ranjeni trije ameriški vojaki. Vojaškim vozilom iz konvoja, ki so sicer zasnovana tako, da lahko prenesejo močne eksplozije, se je uspelo samim vrniti v koalicijsko oporišče, je dejal. Očividci so po poročanju Reutersa dejali, da so oklepna vozila, ki jih Nato uporablja za prevoz po Kabulu, dobila le manjše zunanje poškodbe.

Napad je sledil grožnji talibanov, da bodo v okviru pomladanske ofenzive, ki so jo sprožili prejšnji teden, napadali tuje sile.

B. V.